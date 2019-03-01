Carnaval no sofá! Séries e filmes são uma ótima opção de folia

Enquanto uns preparam as fantasias, o glitter, os confetes e serpentinas para aproveitar os dias de folia, há também aqueles que aproveitam a folga para colocar os seriados e filmes em dia, ou até mesmo os que conseguem se dividir entre folia e telinha.

Pensando em quem está afim de fazer do feriado a “farra do streaming”, listamos aqui 12 sugestões de séries e filmes que podem cumprir bem a tarefa de entreter durante o Carnaval. As opções estão disponíveis em diferentes plataformas: Netflix, Amazon Prime Video e Youtube Premium.

Apostas

Entre nossas apostas, estão séries leves e divertidas, como “O Método Kominsky”, “Boneca Russa” e “Marvelos Mrs. Maisel”, mas também produções mais críticas, como “Absorvendo o Tabu” e “Roma”, ambos premiados no Oscar.

Confira nossa lista, administre a lista de blocos carnavalescos e escolha sua produção predileta para os dias da Folia de Momo!

Netflix

Boneca Russa

Com oito episódios que não chegam a durar trinta minutos, a série traz a história de Nadia (em uma bela atuação de Natasha Lyonne), que morre durante seu aniversário de 36 anos e, a partir de então, volta a acordar novamente sempre na mesma cena. A personagem passa, então, a tentar entender o que está acontecendo.

Polar

O filme, mais uma produção original da Netflix, é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome. Na trama, Mads Mikkelsen (“Hannibal”) vive o personagem Black Kaiser, o assassino de aluguel mais eficiente do mundo, que precisa largar a aposentadoria após descobrir que seu ex-empregador quer matá-lo.

Fyre Festival: Fiasco no Caribe

O documentário resgata a história de um famoso festival nas Bahamas – que ficou apenas na promessa. Centenas de pessoas compraram pacotes milionários que deveriam garantir acomodações luxuosas, apresentações musicais, alta gastronomia e outras experiências, mas se depararam com um terreno repleto de tendas e condições climáticas instáveis.

O Método Kominsky

Na série (bem leve e divertida), Michael Douglas vive na pele de Sandy Kominsky, ator de sucesso em Hollywood. Ele precisa lidar com seu agente e melhor amigo, Norman (Alan Arkin), que eventualmente acompanha o glamour, mas nunca esquece dos problemas da vida.

Umbrella Academy

O seriado que adapta a HQ cult de Gerard Way e Gabriel Bá mistura X-Men e cinema independente. Ação e drama com ótimos personagens.

Absorvendo o Tabu

Vencedor do Oscar na categoria Melhor Documentário Curta-Metragem, traz o cotidiano de uma comunidade rural na Índia onde meninas e mulheres sofrem com o olhar da população sobre a menstruação.

Roma

Vencedor de três Oscar (merecia o prêmio de Melhor Filme), “Roma” é uma obra-prima sobre uma família mexicana nos anos 1970 e a empregada da casa.

Amazon Prime Video

Marvelous Mrs. Maisel

A série, protagonizada por Rachel Brosnahan, se passa na Nova York da década de 1950. Miriam Maisel tem a vida padrão: um bom marido, dois filhos, um bom apartamento, mas as coisas mudam quando ela descobre um talento inesperado para stand-up comedy.

Jack Ryan

Clássico personagem de ação no cinema e nos livros, Jack Ryan ganha série que aborda terrorismo e ações da CIA. Vivido por John Krasinski (“Um Lugar Silencioso”), o personagem tem que conciliar a vida pessoal com a de agente especial.

A Grande Jogada

Com Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner, o longa-metragem traz no enredo a história real de uma ex-esquiadora que se torna a rainha do jogo ilegal nos EUA. Entre seus clientes reais, nomes como Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio.

Homecoming





A série protagonizada por Julia Roberts é ótima para ser maratonada. “Homecoming” é criação de Sam Esmail (“Mr. Robot”) e, em episódios curtos, acompanha um projeto de boas-vindas aos soldados que retornam da guerra.

Hereditário

O filme de terror não foi indicado ao Oscar, o que gerou revolta em muitos fãs do gênero. Dirigida por Ari Aster e estrelada por Toni Colette, a trama acompanha uma família que tem que lidar com a perda de um ente querido e com estranhos acontecimentos. Para os de coração forte!

Youtube Premium

Impulse

Com dez episódios, a série conta a história de um jovem problemático que parte em busca de um antigo carro do pai. Pitadas de quadrinhos e de filmes como “Scott Pilgrim”.

Weird City

Lançada em fevereiro, a série de Jordan Peele (“Corra!) tem seis episódios independentes que refletem importantes aspectos da natureza humana (como drogas, redes sociais e tecnologia) por meio da comédia.

Wayne





Com dez episódios, a série conta a história de um jovem problemático que parte em busca de um antigo carro do pai. Pitadas de quadrinhos e de filmes como “Scott Pilgrim”.