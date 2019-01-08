Carnaval de Vitória: blocos de rua podem fazer inscrição até sexta

O carnaval é só em março, mas os interessados em colocar o bloco na rua neste ano, pelo menos em Vitória, devem estar atentos. De acordo com a prefeitura da Capital, as inscrições para o desfile de blocos de rua vai até sexta-feira (11).

O órgão explica que o cadastro garante a diversão e a segurança dos foliões no Carnaval. As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua, sendo permitido que dois blocos saiam às ruas por dia, até o horário limite das 19 horas. Eles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da capital.