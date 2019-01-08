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Carnaval de Vitória: blocos de rua podem fazer inscrição até sexta

Documentação deve ser entregue na Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 00:14

Publicado em 

08 jan 2019 às 00:14
Bloco Regional da Nair, no Centro de Vitória, é um dos mais esperados para a folia Crédito: Bernardou Coutinho | GZ
O carnaval é só em março, mas os interessados em colocar o bloco na rua neste ano, pelo menos em Vitória, devem estar atentos. De acordo com a prefeitura da Capital, as inscrições para o desfile de blocos de rua vai até sexta-feira (11).
Os responsáveis pelos blocos interessados devem entregar a solicitação no Protocolo Geral do Palácio Municipal, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), informando todos os dados exigidos para o recebimento da autorização.
O órgão explica que o cadastro garante a diversão e a segurança dos foliões no Carnaval. As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua, sendo permitido que dois blocos saiam às ruas por dia, até o horário limite das 19 horas. Eles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da capital.
Outras informações podem ser obtidas através do telefone (27) 3132-2068.

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