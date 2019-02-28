Carnaval 2019: Vitória terá folia concentrada no Centro Histórico

O Carnaval de Vitória começou com o desfile das escolas de samba, no último fim de semana, no Sambão do Povo, e continua com muita animação no Centro Histórico da Capital. Munícipes e turistas irão conferir uma série de shows, desfiles de blocos de rua e matinês carnavalescas nos quatro dias de folia.
As apresentações musicais, que acontecem entre sábado (2) e terça-feira (5), concentram-se na praça Costa Pereira. A programação segue o modelo dos últimos carnavais, trazendo novos artistas da cena capixaba, como as bandas Malacaxeta e AMMOR, e nomes já consagrados, como o Grupo Ilha.
Além disso, o capixaba Silva, um dos artistas de maior destaque na cena musical contemporânea, integra a programação com a turnê "Bloco do Silva".
Matinês
Os pequenos foliões também têm vez. Eles vão se divertir nas matinês carnavalescas. A folia mirim será itinerante e acontecerá no Parque Moscoso, em São Pedro e em Goiabeiras e contará com shows musicais, espetáculos de dança e uma série de brincadeiras.
O Parque Moscoso também será palco do bloco infantil Regionalzinho da Nair e, em Jardim Camburi, a criançada poderá curtir o bloco Tô Baby.
Vale lembrar que, neste ano, 12 blocos desfilam nos quatro dias de folia. São cinco a mais do que em 2018, o que comprova o crescimento do Carnaval de rua em Vitória. Confira a lista de blocos aqui.
PROGRAMAÇÃO
Praça Costa Pereira
A praça Costa Pereira será palco de 12 apresentações musicais, que passam por samba, pop, axé e marchinhas, além de quatro DJs, que abrem a festa sempre às 15 horas e não deixam a energia do público cair nos intervalos de cada show. A programação vai sempre até as 22 horas.
Sábado (2)
- Projeto Pindorama, do DJ Gustavo Txai, apresenta uma mistura de ritmos brasileiros
- Orquestra Urbana de Vitória, com repertório variado em forma de marchinha
- Xá da Índia, passeia pelo universo musical baiano
- Bloco do Silva, com o axé music dos anos 90
Domingo (3)
- DJ Zappie
- Show de Juana Zanchetta
- Emerson Xumbrega
- Orquestra Ammor, com fanfarra
Segunda-feira (4)
- DJ Fabi Rocio
- Grupo Ilha
- Malacaxeta, que mistura carimbó, axé, lambada e o som dançante da década de 1970
- Diego Lyra, com samba/rock.
Terça-feira (5)
- DJ Fepas
- Banda 522, com samba de raiz
- Andréa Nery, com axé music.
- Bloco Afrojazz, com música brasileira, jazz, guitarra elétrica do rock e do afrobeat
Matinês
As apresentações acontecerão sempre das 9 às 13 horas, nestes dias e locais:
Sábado (2): na praça Dom João Batista, em São Pedro
Domingo (3): no Parque Moscoso, no Centro
Terça (5): na praça Três de Maio, em Goiabeiras.