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PROGRAMAÇÃO

Carnaval 2019: Santa Teresa terá folia de marchinhas e hora para acabar

Bloco sairá diariamente pelas ruas da cidade no fim da tarde

Publicado em 

28 fev 2019 às 22:50

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 22:50

Carnaval de Santa Teresa vai passar pela Rua de Lazer Crédito: Divulgação
Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, não vai deixar o carnaval passar em branco. Apostando numa festa familiar, a prefeitura da cidade decidiu por colocar, diariamente, uma banda apresentando marchinhas, com direito a bonecões, no melhor estilo Olinda.
A concentração será na Rua de Lazer, a partir das 16h30. Em seguida, o bloco seguirá pela própria via até a Praça Augusto Ruschi, para depois retornar para o ponto de partida. Vale lembrar que a programação também termina cedo. A Prefeitura de Santa Teresa espera que a folia termine por volta de 20h30.

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