Carnaval 2019: Santa Teresa terá folia de marchinhas e hora para acabar

Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, não vai deixar o carnaval passar em branco. Apostando numa festa familiar, a prefeitura da cidade decidiu por colocar, diariamente, uma banda apresentando marchinhas, com direito a bonecões, no melhor estilo Olinda.

A concentração será na Rua de Lazer, a partir das 16h30. Em seguida, o bloco seguirá pela própria via até a Praça Augusto Ruschi, para depois retornar para o ponto de partida. Vale lembrar que a programação também termina cedo. A Prefeitura de Santa Teresa espera que a folia termine por volta de 20h30.