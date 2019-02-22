Carnaval 2019: Rosas de Ouro imagina um novo descobrimento no Brasil

Rosas de Ouro no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Guilherme Ferrari

A terceira escola a desfilar nesta sexta-feira (22) é a Rosas de Ouro, da comunidade de Serra Dourada, na Serra. Com o enredo “A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril”, a agremiação promete um carnaval pautado pela superação.

“O dinheiro é pouco, mas temos um bom planejamento”, conta o presidente Reginaldo da Silva. O enredo canta como seria o Brasil se fosse colonizado pela China.

Ficha técnica

Cores: azul e dourado.

Comunidade: Serra Dourada III, Serra.

Fundação: 1984.

Presidente: Reginaldo da Silva.

Componentes: 1,2 mil.

Alas: 19.

Alegorias: 3.

Rainha de bateria: Carol Barcelos.

CANTE

"A busca da relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril"

Quem será o herói que irá nos salvar?

Será que ele existe? Quero acreditar!

Rosas de Ouro vem clamar dignidade

Pisa forte no Sambão comunidade!

Abrem-se os portais da história

Um passado de glória a se revelar

Na China de riquezas e sabedoria milenar

Sob as ordens do imperador

Se lança ao mar o desbravador

Um novo mundo a se descobrir

Guiado pelas águas de “Mazu”

Aos olhos de seres do infinito azul

Tormentas que não parecem ter fim

A caminho do solo tupiniquim

Só o nativo viu quem nos descobriu

Quando essa terra não era Brasil

A relíquia levou na embarcação

Abriu caminhos para enganação

E assim o tempo passou

O europeu aqui desembarcou

Surrupiaram o índio na cara de pau

Cabral roubou “Vera Cruz” de Hong Bao

Seguiu-se a devastação

Piratas de terno e gravata

Assaltando a esperança da nossa nação

Despertai os filhos dessa pátria tão gentil

Que hoje chora

Vamos à luta!