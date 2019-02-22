Carnaval 2019: Rosas de Ouro imagina um novo descobrimento no Brasil

A terceira escola a desfilar nesta sexta-feira (22) é a Rosas de Ouro, da comunidade de Serra Dourada, na Serra. Com o enredo “A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril”, a agremiação promete um carnaval pautado pela superação.
“O dinheiro é pouco, mas temos um bom planejamento”, conta o presidente Reginaldo da Silva. O enredo canta como seria o Brasil se fosse colonizado pela China.
Ficha técnica
Cores: azul e dourado.
Comunidade: Serra Dourada III, Serra.
Fundação: 1984.
Presidente: Reginaldo da Silva.
Componentes: 1,2 mil.
Alas: 19.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Carol Barcelos.
CANTE
"A busca da relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril"
Quem será o herói que irá nos salvar?
Será que ele existe? Quero acreditar!
Rosas de Ouro vem clamar dignidade
Pisa forte no Sambão comunidade!
Abrem-se os portais da história
Um passado de glória a se revelar
Na China de riquezas e sabedoria milenar
Sob as ordens do imperador
Se lança ao mar o desbravador
Um novo mundo a se descobrir
Guiado pelas águas de “Mazu”
Aos olhos de seres do infinito azul
Tormentas que não parecem ter fim
A caminho do solo tupiniquim
Só o nativo viu quem nos descobriu
Quando essa terra não era Brasil
A relíquia levou na embarcação
Abriu caminhos para enganação
E assim o tempo passou
O europeu aqui desembarcou
Surrupiaram o índio na cara de pau
Cabral roubou “Vera Cruz” de Hong Bao
Seguiu-se a devastação
Piratas de terno e gravata
Assaltando a esperança da nossa nação
Despertai os filhos dessa pátria tão gentil
Que hoje chora
Vamos à luta!
A hora é agora!