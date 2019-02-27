Carnaval 2019: programação em Iriri, Castelhanos e Ubu é diversificada

A folia está garantida em Anchieta. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira no município. As atrações acontecem na sede e nas praias de Iriri, Castelhanos, Inhaúma, Ubu e Coqueiros, além da comunidade de Mãe-Bá.
As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 20h, na Praça São Pedro. Lembrando aos foliões que é proibido o uso de som automotivo no município, conforme a Lei Municipal nº 852/2013. De acordo com o gerente municipal da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, haverá ampla fiscalização durante os dias de carnaval, por meio de uma ação de parceria entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar.
Programação Carnaval 2019 de Anchieta
SEDE
01/03 SEXTA-FEIRA
8h- BLOCO DA SAÚDE (Praça São Pedro) – Banda de Marchinha AMA
17h30 – Baile de Carnaval dos Idosos (Centro dos Idosos) – Banda de Marchinha Folia do Amor
18h30 – BLOCO MACACADA KIDS (Praça São Pedro)
21h – Banda Agitaê
23h – Musical Prateado
02/03 SÁBADO
19h – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO (Praia Central)- Banda de Marchinha Atrito Musical
19h – BLOCO “AI QUE PAGODE” (Praça São Pedro) – Banda de Marchinha Folia do Amor
20h – BLOCO KULTO PARAGUAI (Praia Central) – Banda de Marchinha Paz e Amor
20h – Matinê (Praça São Pedro) – Animação com “Tio Papa Léguas e Simone Kid”
22h – Banda Mc6
23h – Banda Pele Morena
03/03 DOMINGO
15h – BLOCO DAS BICHAS (Bairro Justiça II)
20h – Matinê (Praça São Pedro) – Animação com “Tio Papa Léguas e Simone Kid”
21h – BLOCO JARAGUÁ (Bairro Porto de Cima) – Banda de Marchinha Maestro Mauro
22h – Banda Garotos Tradição
23h – Banda Tomaê
04/03 SEGUNDA- FEIRA
19h – BLOCO “AI QUE PAGODE” (Praça São Pedro) – Banda de Marchinha Maestro Mauro
20h – BLOCO KULTO PARAGUAI (Praia Central) – Banda de Marchinha Paz e Amor
20h – Matinê (Praça São Pedro) – Animação com “Tio Papa Léguas e Simone Kid”
22h – Banda Santarens
23h – Banda New Place
05/03 TERÇA-FEIRA
20h – Matinê (Praça São Pedro) – Animação com “Tio Papa Léguas e Simone Kid”
21h – BLOCO JARAGUÁ (Bairro Porto de Cima) – Banda de Marchinha Paz e Amor
22h – Banda Auê
23h – Emerson Xumbrega
PRAIA DO COQUEIRO
02/03 SÁBADO
14h – Grupo de pagode Sambleck
03/03 DOMINGO
14h – Grupo de pagode Silvio Filho
04/03 SEGUNDA – FEIRA
14h – Grupo de pagode Samba Bom
05/03 TERÇA- FEIRA
14h – Grupo de Pagode Silvio Filho
BALNEÁRIO DE UBU
01/03 SEXTA- FEIRA
14h – Banda de Marchinha Folia do Amor
20h – Banda Prestígio
22h – Banda Tropical Brasil
02/03 SÁBADO
14h – Banda de Marchinha AMA
20h – Banda Santarens
22h – Banda Cadilac de Luxo
03/03 DOMINGO
14h – Banda de Marchinha Atrito Musical
20h – Barrozinho
22h – Musical Prateado
04/03 SEGUNDA- FEIRA
14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro
20h – Banda Auge
22h – Banda Gandaia
05/03 TERÇA- FEIRA
14h – Banda de Marchinha Folia do Amor
20h – Barrozinho
22h – Banda Cadilac de Luxo
BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
01/03 SEXTA
14h – Banda de Marchinha Paz e Amor
21h – Barrozinho
02/03 SÁBADO
14h – Banda de Marchinha Atrito Musical
16h – Banda Tropical Brasil
17h30 – BLOCO AFRODITE – Banda de Marchinha AMA
20h – Marcelo Ribeiro
22h – Banda Neon
03/03 DOMINGO
13h30 – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO
14h – Banda de Marchinha Folia do Amor
16h – Banda Tomaê
20h– Banda Gandaia
22h – Banda Cadilac de Luxo
04/03 SEGUNDA- FEIRA
14h – Banda de Marchinha AMA
16h – Banda Agitaê
20h – Emerson Xumbrega
22h – Banda Cadilac de Luxo
05/03 TERÇA- FEIRA
14h – Banda de Marchinha Paz e Amor
16h – Musical Prateado
17h30 – BLOCO AFRODITE – Banda de Marchinha AMA
20h – Banda Gandaia
22h – Banda Prestígio
BALNEÁRIO DE IRIRI
01/03 SEXTA – FEIRA
14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia da Costa Azul)
14h – Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia da Areia Preta)
20h – BLOCO SACARROLHA – Banda de Marchinha Folia do Amor
21h – Banda Talentos (Praia da Costa Azul)
23h – Banda Pele Morena (Praia da Costa Azul)
02/03 SÁBADO
12h – Banda de Marchinha Anarquista
14h – Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia da Costa Azul)
14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia da Areia Preta)
16h – Bateria Acadêmicos de Iriri
19h – BLOCO QUEM É QUE VAI? – Bateria Bloco do Piru
21h – Banda New Place
23h – Banda Tomaê
03/03 DOMINGO
12h – Banda de Marchinha Anarquista
14h – Banda de Marchinha AMA (Praia da Costa Azul)
14h – Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia da Areia Preta)
16h – Bateria Acadêmicos de Iriri
18h – Bateria Bloco do Piru
19h – BLOCO SACARROLHA – Banda de Marchinha Folia do Amor
21h – Marcelo Ribeiro
23h – Banda Pele Morena
04/03 SEGUNDA – FEIRA
12h – Banda de Marchinha Anarquista
14h – Banda de Marchinha Folia do Amor (Praia da Costa Azul)
14h – Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia da Areia Preta)
16h – Bateria Acadêmicos de Iriri
18h – Bateria Bloco do Piru
19h – BLOCO SACO MURCHO – Banda Anarquista
21h – Banda Talentos
23h – Banda KS10
05/03 TERÇA – FEIRA
12h – Banda de Marchinha Anarquista
14h – Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia da Costa Azul)
14h – Banda de Marchinha AMA (Praia da Areia Preta)
16h – Bateria Acadêmicos de Iriri
16h – BLOCO DAS PIRANHAS - Bateria Bloco do Piru
21h – Banda New Place
23h – Banda Agitaê