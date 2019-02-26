LINHARES

Carnaval 2019: Pontal, Regência e Povoação terão programações variadas

Shows com estilos variados, dança, cultura, e os tradicionais bloquinhos de rua e fanfarras, vão puxar os foliões pelas ruas das praias de Linhares

Publicado em 

26 fev 2019 às 20:35

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 20:35

26/02/2019 - A cantora Fernanda Pádua se apresenta em Pontal do Ipiranga Crédito: Instagram/@fernanda_padua
O que não vai faltar este ano é muita animação no Carnaval 2019 nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Shows com estilos variados, dança, cultura, e os tradicionais bloquinhos de rua e fanfarras, vão puxar os foliões pelas ruas das praias de Linhares. Durante os cinco dias, de 1 a 5 de março, a Prefeitura de Linhares, em conjunto com as associações de moradores dos três balneários, preparou uma programação diversificada que vai agradar a todos os públicos e idades.
O secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, destacou que os balneários estão preparados para receber os turistas e frequentadores. A expectativa de público é 40 mil foliões em Pontal, 11 mil em Regência e 9 mil em Povoação, durante os dias de carnaval.
"Mais uma vez o Carnaval em Linhares contará com toda estrutura para ser uma festa repleta de alegria e animação, proporcionando diversão para todos os públicos e valorizando os artistas locais e regionais", reforçou o secretário.
Programação Carnaval Linhares 2019
Pontal do Ipiranga
Sexta 01/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) - 1º Avenida
19h30: Fernada e Cia - Palco
20h30: Cuba Libre - Trio
22h30: Larissa Salles - Palco
0h: Banda Neon - Trio
Sábado 02/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 2º Avenida
17h: Quebra e Samba - Trio
20h: Página 07 - Palco
22h: Fernanda Pádua - Trio
0h: Léo Mai - Palco
Domingo 03/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
15h: Carol Gava - Trio
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 3º Avenida
17h: Bloco To Dentro
20h: Projeto X - Palco
22h: Jorginho Celles - Ex Sungas Trio
0h: Filipe Fantin - Palco
Segunda 04/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 2º Avenida
17h: Baianizô - Trio
20h: Banda Staff - Palco
22h: Palminha da Mão - Trio
0h: New Show - Palco
Terça 05/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 3º Avenida
15h: Marcos Roberto - Trio
18h: D' Bandeja - Palco
20h: OZ Mannoz - Trio
22h: D´Maré - Palco
Regência
Sexta 01/03
18h30: Cia de Dança Igor Santana - Palco principal
19h30: Fubica - Ruas da Vila
23h: Página 7 - Palco principal
Sábado 02/03
16h: Grupo Pro Dance Hit´s - Palco principal
17h: Fubica - Ruas da Vila
17h: Saída do Bloco na lata com a Banda SwingAê - Concentração na Praça
21h: Marcos Roberto e Banda - Palco principal
0h: Forró Si Mininu - Palco principal
Domingo 03/03
16h: Cia de dança Igor Santana - Palco principal
17h: Bloco Amigos da Natureza. Venha com qualquer fantasia que simbolize o seu amor e respeito pela natureza. Saída com o Fubica - Concentração na Praça
21h: Banda de Quebrada - Palco principal
0h: Larissa Salles - Palco principal
Segunda 04/03
16h: Pro Dance Hit´s - Palco principal
17h: Bloco Encontro de Blocos de Regência. Venha com seus familiares e amigos para essa grande festa. Saída com o Fubica - Concentração na Praça
21h: Banda SwingAê - Palco principal
0h: Rocha o Nó - Palco principal
Terça 05/03
15h: Cia de dança Igor Santana - Palco principal
16h: Matinê com o Fubica - Praça
18h: Fubica - Ruas da Vila
21h: Hiago Ferrari - Palco principal
Povoação
Sexta 01/03
18h: Bloco Comunitário (Ruas da Vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Swing do Love (palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A ( palco área de eventos)
01h: Banda Gasparzinho ( palco área de eventos)
Sábado 02/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Grupo de Dança - Pró Dance (Praia)
15h: Cleberson dos Teclados (Praia)
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da Vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Jhony Pancada (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Pegada dos Play (Palco área de eventos)
Domingo 03/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Apresentação Banda de Congo São Benedito (Praia)
15h: Power Girls Cia de dança - Vocalista Paula Monteiro
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Suite do Papai (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Acsão no Komando (Palco área de eventos)
Segunda 04/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Grupo de Dança - Top Dance (Praia)
15h: Monstros do Forró
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da vila)
22h30: Banda Alan Rezende (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Só d Pancada (Palco área de eventos)
Terça 05/03
13h: Som Mecânico
14h: Arena Dance Povoação, com Cia de Dança Elias Vieira, Grupo de Dança - Estrela da noite e Grupo de Dança - É Nós
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
19h: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
22h30: Banda A Vitrine (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Kit Swing (Palco área de eventos)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval carnaval 2019 Linhares
Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

