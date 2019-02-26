Carnaval 2019: Pontal, Regência e Povoação terão programações variadas

O que não vai faltar este ano é muita animação no Carnaval 2019 nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Shows com estilos variados, dança, cultura, e os tradicionais bloquinhos de rua e fanfarras, vão puxar os foliões pelas ruas das praias de Linhares. Durante os cinco dias, de 1 a 5 de março, a Prefeitura de Linhares, em conjunto com as associações de moradores dos três balneários, preparou uma programação diversificada que vai agradar a todos os públicos e idades.
O secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, destacou que os balneários estão preparados para receber os turistas e frequentadores. A expectativa de público é 40 mil foliões em Pontal, 11 mil em Regência e 9 mil em Povoação, durante os dias de carnaval.
"Mais uma vez o Carnaval em Linhares contará com toda estrutura para ser uma festa repleta de alegria e animação, proporcionando diversão para todos os públicos e valorizando os artistas locais e regionais", reforçou o secretário.
Programação Carnaval Linhares 2019
Pontal do Ipiranga
Sexta 01/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) - 1º Avenida
19h30: Fernada e Cia - Palco
20h30: Cuba Libre - Trio
22h30: Larissa Salles - Palco
0h: Banda Neon - Trio
Sábado 02/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 2º Avenida
17h: Quebra e Samba - Trio
20h: Página 07 - Palco
22h: Fernanda Pádua - Trio
0h: Léo Mai - Palco
Domingo 03/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
15h: Carol Gava - Trio
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 3º Avenida
17h: Bloco To Dentro
20h: Projeto X - Palco
22h: Jorginho Celles - Ex Sungas Trio
0h: Filipe Fantin - Palco
Segunda 04/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 2º Avenida
17h: Baianizô - Trio
20h: Banda Staff - Palco
22h: Palminha da Mão - Trio
0h: New Show - Palco
Terça 05/03
9h às 18h - Arena Mexe Pontal - Praia
17h: Banda Saudades de Outrora (Marchinha) 3º Avenida
15h: Marcos Roberto - Trio
18h: D' Bandeja - Palco
20h: OZ Mannoz - Trio
22h: D´Maré - Palco
Regência
Sexta 01/03
18h30: Cia de Dança Igor Santana - Palco principal
19h30: Fubica - Ruas da Vila
23h: Página 7 - Palco principal
Sábado 02/03
16h: Grupo Pro Dance Hit´s - Palco principal
17h: Fubica - Ruas da Vila
17h: Saída do Bloco na lata com a Banda SwingAê - Concentração na Praça
21h: Marcos Roberto e Banda - Palco principal
0h: Forró Si Mininu - Palco principal
Domingo 03/03
16h: Cia de dança Igor Santana - Palco principal
17h: Bloco Amigos da Natureza. Venha com qualquer fantasia que simbolize o seu amor e respeito pela natureza. Saída com o Fubica - Concentração na Praça
21h: Banda de Quebrada - Palco principal
0h: Larissa Salles - Palco principal
Segunda 04/03
16h: Pro Dance Hit´s - Palco principal
17h: Bloco Encontro de Blocos de Regência. Venha com seus familiares e amigos para essa grande festa. Saída com o Fubica - Concentração na Praça
21h: Banda SwingAê - Palco principal
0h: Rocha o Nó - Palco principal
Terça 05/03
15h: Cia de dança Igor Santana - Palco principal
16h: Matinê com o Fubica - Praça
18h: Fubica - Ruas da Vila
21h: Hiago Ferrari - Palco principal
Povoação
Sexta 01/03
18h: Bloco Comunitário (Ruas da Vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Swing do Love (palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A ( palco área de eventos)
01h: Banda Gasparzinho ( palco área de eventos)
Sábado 02/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Grupo de Dança - Pró Dance (Praia)
15h: Cleberson dos Teclados (Praia)
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da Vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Jhony Pancada (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Pegada dos Play (Palco área de eventos)
Domingo 03/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Apresentação Banda de Congo São Benedito (Praia)
15h: Power Girls Cia de dança - Vocalista Paula Monteiro
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da Vila)
22h30: Banda Suite do Papai (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Acsão no Komando (Palco área de eventos)
Segunda 04/03
13h: Som Mecânico (Praia)
14h: Grupo de Dança - Top Dance (Praia)
15h: Monstros do Forró
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
18h30: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
20h30: Fanfarra (Ruas da vila)
22h30: Banda Alan Rezende (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Só d Pancada (Palco área de eventos)
Terça 05/03
13h: Som Mecânico
14h: Arena Dance Povoação, com Cia de Dança Elias Vieira, Grupo de Dança - Estrela da noite e Grupo de Dança - É Nós
17h: Soltura de Tartarugas (Praia)
17h30: Aeróbica Cia de Dança Elias Vieira (Palco área de eventos)
19h: Bloco Comunitário (Ruas da vila)
22h30: Banda A Vitrine (Palco área de eventos)
0h30: Baile Light Dj J.A (Palco área de eventos)
01h: Banda Kit Swing (Palco área de eventos)