Carnaval 2019: Itarana aposta em blocos e shows em estádio municipal

A cidade de Itarana, localizada na região noroeste do Espírito Santo, terá uma programação diversificada para toda a família durante o Carnaval, que acontece de 02 a 05 de março de 2019. Os tradicionais “Bloco Boi Juruba” e “Trio Pocotó”, reconhecidos como manifestações culturais populares do município estarão presentes nos quatro dias de folia.
O “Trio Pocotó” abre a programação do carnaval nos quatro dias, iniciando às 15 horas, no Rizzi. O desfile percorre algumas ruas da sede do município e retorna para a comunidade do Rizzi. Já o bloco sai diariamente, às 19h30, da Praça Ana Mattos e segue por algumas ruas da cidade, finalizando o cortejo no Estádio Municipal.
Durante a noite, o Estádio Municipal “Domingos André Coan”, na sede, terá diversos shows, que iniciam após a chegada do Bloco Boi Juruba. Confira a programação completa abaixo.
CARNAVAL ITARANA 2019
02/03 (sábado)
20h30 - DJ com músicas de marchinha de carnaval
21h - André Moura
23h - Banda D'Mare
01h30 - DJ Amarildo Venturini e DJ Arlisson Brom
03/03 (domingo)
20h30 - DJ com músicas de marchinha de carnaval
21h - André Moura
23h - Cléssio Meier e banda
01h30 - DJ Amarildo Venturini e DJ Arlisson Brom
04/03 (segunda-feira)
20h30 - DJ com músicas de marchinha de carnaval
21h - Diego Santana e banda
23h - Cléssio Meier e banda
01h30 - DJ Amarildo Venturini e DJ Arlisson Brom
05/03 (terça-feira)
20h30 - André Moura
22h30 - DJ Amarildo Venturini e DJ Arlisson Brom