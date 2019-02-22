Carnaval 2019: Independente de Boa Vista faz homenagem à PRF no Sambão

A Independente de Boa Vista será a quinta agremiação a pedir passagem no Sambão do Povo neste sábado (23). A escola de Cariacica traz o enredo “PRF: 90 anos de histórias dos anjos do asfalto”, uma homenagem à instituição que guarda as rodovias federais no Brasil.
A agremiação é a quinta a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Para correr em busca do quinto título do carnaval capixaba, a comunidade de Itaquari levará para a avenida quatro alegorias, além de um tripé, 18 alas e 1.600 componentes.
Sempre presentes no carnaval da escola, os piratas neste ano surgem com uma nova proposta: representar o combate à pirataria. “As pessoas acham que vai ter só carro de polícia, sirene, bafômetro, mas não é. A gente viaja na história”, diz o presidente da escola, Emerson Xumbrega.
Envolvido com o carnaval da escola há cerca de 20 anos, o artesão João Luiz Barros é um retrato da paixão dos capixabas pela arte que envolve o carnaval. Ele ressalta a intenção da escola de também conscientizar os foliões. “É um apelo às pessoas, para que evitem comprar produtos piratas”, salienta.
O artesão, responsável por uma ala inteira de componentes, reutilizou cerca de 30% do material das vestimentas de desfiles anteriores. O brinco dos piratas, por exemplo, chegou a fazer parte da fantasia das baianas do ano retrasado.
Superação
A escola ainda se recupera de um incêndio que atingiu o barracão em agosto do ano passado. Na ocasião, um carro alegórico ficou destruído e outros dois chegaram a ser atingidos. Mesmo diante dos contratempos, Xumbrega demonstra otimismo. “Replanejamos nosso carnaval. A expectativa é de que façamos um belo desfile”, conclui. (Com informações de Danielle Cariello).
Ficha técnica
Cores: azul, vermelho e branco
Comunidade: Itaquari, Cariacica
Fundação: 1975
Títulos: 4
Presidente: Emerson Xumbrega
Componentes: 1,6 mil
Alas: 18
Alegorias: 4
Rainha de bateria: Fabíola Monteiro
CANTE
"Entre rodovias e fronteiras… Honras e glórias. PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto"
Compositores: Ciraninho, Myngal, Emerson Xumbrega, Bid do Cavaco e Flavinho
Sinal aberto! A festa vai começar!
É dia de cantar e recordar
Na trajetória dessa avenida
90 anos de histórias pra contar
Vem seguro pelo asfalto pois vou te guiar
Vem… Que hoje sou teus olhos nessa noite de luar
Farol que brilha na escuridão
A mão se algum mal te acontecer
A minha inspiração é o seu viver
Mochileiro vem chegando de carona pra sambar
Muambeiro na fronteira
Tá querendo atravessar
Na rodovia a vida é dura sim senhor
Aperta o cinto e o coração amor
Nossa Senhora ilumine o meu caminho
Com sua medalha vou seguindo aos seu pés
Rogai por seu Soldado peregrino
De lágrimas e orações fiéis
Fiel o amigo do homem
Leal nesse mundo cão
fardado de alegria e esperança
A consciência é nossa direção
Do Oiapoque ao Chuí…
“Deus” entrego a minha vida em suas mãos
Na estrada da paz
A Boa Vista vai viajar
Sou Anjo, herói e vou te levar
A minha Águia vai passar!