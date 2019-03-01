Carnaval 2019: Guarapari terá escolas de samba e blocos em três pontos

Guarapari está preparada para o Carnaval 2019. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo Empreendedorismo e Cultura (Setec), a programação que promete movimentar os foliões será apresentada no Centro, na Praia do Morro, em Meaípe e Santa Mônica.
O tradicional carnaval da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, continua com seus famosos desfiles de blocos e escolas de samba. Neste ano, haverá uma mesa julgadora que fará a escolha da escola de samba campeã do carnaval. O objetivo é valorizar o trabalho das agremiações e engrandecer, ainda mais, este evento carnavalesco, que já é referência no Estado.
Na Praia do Morro, o carnaval começa no sábado (02) e vai até terça, entre o Ciac e a Praça da Paz, com direito a marchinhas. Já a programação de Carnaval em Santa Mônica acontece no mesmo período, na na Rua Antônio Ferreira de Araújo, próximo a padaria Santa Mônica, sempre a partir das 18h.
Em Meaípe, a concentração do carnaval acontece durante todo os dias, às 18h, na Praça do Chico e vai até o Muvucas bar, na orla. Lá tem o animado Bloco do Candinho e marchinhas de Carnaval, com a Banda Maestro Mauro. Confira a programação completa abaixo.
PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL EM GUARAPARI
CENTRO
SÁBADO - 02/03/2019
17H - BLOCO VAI NA FÉ
18H - GUARÁMIRIM
19H - BLOCO DAS MISSES
20H - BLOCO SURURU
21H - BLOCO OLARIA 2000
22H - BLOCO RAMA
23H - BLOCO PAPADEFUS
DOMINGO - 03/03/2019
18H - GUARÁMIRIM
20H - BLOCO CENTRAL
21H - BLOCO AMIGOS DA FONTE
22H - BLOCO TURMA DO FUNIL
23H - ESCOLA MOCIDADE ALEGRE DE OLARIA
SEGUNDA-FEIRA - 04/03/2019
17H - BLOCO VAI NA FÉ
18H - GUARÁMIRIM
20H - BLOCO BELEZA NEGRA
21H - BLOCO OLARIA 2000
22H - BLOCO SURURU
23H - BLOCO RAMA
0H - ESCOLA JK
TERÇA-FEIRA - 05/03/2019
17H - BLOCO PAPINHA
18H - GUARÁMIRIM
19H - BLOCO DAS MISSES
20H - BLOCO CENTRAL
21H - BLOCO AMIGOS DA FONTE
22H - BLOCO TURMA DO FUNIL
23H - BLOCO PAPADEFUS
0H - ESCOLA JUVENTUDE DE MUQUIÇABA
PRAIA DO MORRO
SÁBADO - 02/03/2019
20H - MARCHINHAS DE CARNAVAL
22H - BLOCO CONCENTRA MAS NÃO SAI
DOMINGO - 03/03/2019
20H - BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA JK E BLOCO LEVA EU
SEGUNDA-FEIRA - 04/03/2019
20H - MARCHINHAS DE CARNAVAL
22H - JUVENTUDE DE MUQUIÇABA E BLOCO LEVA EU
23H - BLOCO CONCENTRA MAS NÃO SAI (PARADO EM FRENTE AO CIAC)
TERÇA-FEIRA - 05/03/2019
22H - BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA OLARIA E BLOCO LEVA EU
23H - BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA JK
SANTA MÔNICA
De 18h as 22h, na Rua Antonio Ferreira de Araújo, próximo a padaria Santa Mônica
SÁBADO - 02/03/2019
18h - Fitdance com Professor Allan
20h - Banda Samba Zone
DOMINGO - 03/03/2019
18h - Fitdance com Professor Allan
21h - Marchinhas de Carnaval Banda Maestro Mauro
SEGUNDA-FEIRA - 04/03/2019
18h - Fitdance com Professor Allan
20h - Marlon e Banda
TERÇA-FEIRA - 05/03/2019
18h - Fitdance com Professor Allan
21h - Marchinhas de Carnaval Banda Maestro Mauro
MEAÍPE
Dias 02, 03, 04 e 05
Bloco do Candinho (Marchinhas de Carnaval Banda Maestro Mauro)
Concentração, às 18h, na Praça do Chico até o Muvucas bar