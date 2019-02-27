Carnaval 2019: Alfredo Chaves reúne blocos tradicionais e shows

27/02/2019 - Carnalfredo, o carnaval de Alfredo Chaves, terá blocos e shows Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

Falta pouco para a galera cair na folia e a cidade de Alfredo Chaves está preparada para animar os moradores e visitantes. Segundo a prefeitura, a programação será realizada no Centro da cidade, em Matilde, Ibitirui e São Roque de Maravilha.

A abertura do Canalfredo será na sexta-feira (01) com matinê para alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. A animação fica por conta da equipe do Tio Papa-Légua e Simoni Kid. Em seguida, o Grito de Carnaval do grupo Bons Amigos da Terceira Idade promete agitar o Centro de Convivência da Melhor Idade, no bairro Macrina.

Durante todas as noites, os visitantes e foliões poderão saborear porções, salgados, lanches de todos os tipos, petiscos, bebidas, próximo ao palco, onde acontecerão as apresentações musicais, no Centro. Uma praça de alimentação coberta será montada ao lado da Praça Colombo Guardia. Confira abaixo a programação de Carnaval.

PROGRAMAÇÃO DO CARNALFREDO 2019

CENTRO

Sexta-feira (01/03/2019)

17h- Matinê com animação da equipe do Tio Papa-Léguas e Simoni Kid com alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo.

19h30 - Carnaval da melhor idade com Silvio Filho e maestro Mauro – Salão da Melhor Idade – Macrina. Logo após, a banda sairá pelas ruas seguindo até ao palco no Centro da cidade.

22h – Show com Muleque Elétrico;

Sábado (02/03/2019)

19h30 - Desfile da Escola de Samba “Unidos da Macrina”, pela Avenida Getulio Vargas;

21h - Show com Sou do Pagode elétrico;

23h – Show com Prateado Elétrico;

Domingo (03/03/2019)

18h30 - Tradicional Encontro de Blocos. Concentração em frente ao Posto Volponi. Em seguida, no caminhão da folia, apresentação de Silvio Filho e Maestro Mauro fazendo a tradicional marchinha de carnaval, sambas e sambas-enredo, arrastando os blocos/foliões pela Avenida Getulio Vargas até ao Palco no Centro da Cidade;

21h – Show com a Banda Tropical Brasil

23h – Show com a Banda Prestigio;

Segunda-feira (04/03/2019)

20h – Show com Banda Talentos Elétrico;

23h – Show com Swing Serrano;

Terça-feira (05/03/2019)

18h - Matinê para as crianças com animação da equipe do Tio Papa-Léguas e Simoni Kid - Praça Colombo Guardia;

20h – Show com Banda FILD;

23h – Show com Nova Geração;

MATILDE

Sábado (02/03/2019)

18h – Bloco Tem Tattoo na Mata, saindo da frente da Prainha;

21h – Banda Guardiões do Corso em frente ao Clube de Matilde;

Domingo (03/03/2019)

18h – Bloco do Galo e Banda Guardiões do Corso, saindo do Campo de futebol ate a frente do Clube de Matilde;

21h - Banda Guardiões do Corso em frente do Clube de Matilde;

Segunda-feira (04/03/2019)

18h – Bloco Tem Tattoo na Mata, saindo do Posto de Gasolina ate a frente do Clube de Matilde;

20h – Banda Nova Geração no Clube de Matilde com entrada Franca

SÃO ROQUE DE MARAVILHA

Domingo (03/03/2019)

16h: danças com marcinhas de carnaval e forró, no Salão Comunitário

IBITIRUI

Sábado (02/03/2019)

20h – Show com a dupla Rafaeli e Higor

Domingo (03/03/2019)

15h30 – Show com Amigos do Forró

17h – Bloco das Piranhas e Bloco das Aranhas, saindo da Quadra de Esportes ate a Praça de Ibitirui.

19h – Show com Zé Rael dos Teclados

Segunda-feira (04/03/2019)

19h – Show com Amigos do Forró

Terça-feira (05/03/2019)