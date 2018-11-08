Carlos Papel revisita carreira em show com a Pop&Jazz Orquestra

Músico Carlos Papel Crédito: Fernanda Nali/Divulgação

A orquestra é muito envolvente, tem um timbre único. Quando estou no palco com eles, preciso segurar minha onda, porque é emocionante demais, brinca, aos risos, o músico Carlos Papel, que sobe ao palco do Centro Cultural Sesc Glória nesta sexta-feira (9), com a ilustre companhia da Orquestra Pop & Jazz, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), comandada pelo maestro Célio Paula da Costa.

No show, Papel vai revisitar sua própria trajetória musical, cantando músicas produzidas ao longo de mais de 50 anos de carreira, com orquestrações para arranjos originais.

Não é a primeira vez que o cantor, violonista e compositor divide espaço com a orquestra. Desta vez, o convite partiu do próprio músico, que tem o maestro Célio como parceiro profissional, além de amigo. Convivo muito com a orquestra, aprendo muito, eu e o maestro fazemos música juntos. E essa convivência me fez querer estudar música, foi um estímulo, diz Papel, atualmente graduando em Música na Ufes, onde tornou-se calouro de uma das filhas e parceiras profissionais, Júlia.

O cantor, nascido no Rio de Janeiro, mas radicado no Espírito Santo, diz que a apresentação de seu repertório adaptado com a orquestra é a realização de um sonho antigo. Ele se recorda que, assim que conheceu o maestro Célio da Costa, manifestou o desejo de montar um concerto como os que já havia presenciado em outros tempos, como os da Orquestra Tabajara, por exemplo.

Também vi outras no estilo big band. A própria Elis Regina cantou com orquestra. É um prazer imenso, estou avançando, evoluindo. O resultado é uma sonoridade muito linda. Estar ali no meio daquilo, cantando no meio daquela turma, é enriquecedor, derrete-se.

PARTICIPAÇÕES E REPERTÓRIO

A noite ainda terá participação de outros nomes da música local, como Cecitônio Coelho, Lula D'Vitória, Zé Antônio e Marcos Côco (ex-Moxuara), além da própria filha Júlia, com quem Carlos canta três músicas.

No repertório, não vão faltar canções como Pôr do Sol, Sol da Manhã, O Voo das Tartarugas, Buraco no Azul. Algumas são parcerias que fiz com esses amigos de longa data, com quem tenho uma sintonia, uma afinidade muito grande, conclui o músico.

SERVIÇO

Carlos Papel convida Pop&Jazz orquestra

Quando: Sexta-feira (9), às 19h30.

Local: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários). À venda na bilheteria do teatro.