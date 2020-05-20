Carla Zambelli sobre Mário Frias: Como diria Bolsonaro, 'eles estão namorando'

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou nesta quarta-feira, 20, no Palácio do Planalto, que o ator Mário Frias é cotado para assumir o cargo de secretário de Cultura após a saída de Regina Duarte. Zambelli disse que se encontrou com o ator no Planalto e que ele ainda deveria se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 20.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

A agenda oficial do presidente não prevê o encontro, contudo. "Ele (Mário Frias) é cotado, mas não está definido. Como diria o presidente (Jair Bolsonaro) eles estão namorando", disse. Apesar de confirmar que Frias é cotado, Zambelli disse que um convite ao ator ainda não foi feito. A deputada também disse que "até onde sabe" não existem outros nomes especulados para o cargo.

Regina Duarte foi deslocada da Cultura para o comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesta manhã após um encontro do presidente com a secretária que incluiu Zambelli. Antes de sair do cargo, Regina contou com o intermédio de Zambelli para permanecer no posto.