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Cultura

Carla Zambelli sobre Mário Frias: Como diria Bolsonaro, 'eles estão namorando'

Deputada disse que se encontrou com o ator no Planalto e que ele ainda deveria se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 18:48

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 18:48

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou nesta quarta-feira, 20, no Palácio do Planalto, que o ator Mário Frias é cotado para assumir o cargo de secretário de Cultura após a saída de Regina Duarte. Zambelli disse que se encontrou com o ator no Planalto e que ele ainda deveria se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 20.
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em sessão solene na Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
A agenda oficial do presidente não prevê o encontro, contudo. "Ele (Mário Frias) é cotado, mas não está definido. Como diria o presidente (Jair Bolsonaro) eles estão namorando", disse. Apesar de confirmar que Frias é cotado, Zambelli disse que um convite ao ator ainda não foi feito. A deputada também disse que "até onde sabe" não existem outros nomes especulados para o cargo.

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"(Regina) conversou com o presidente hoje dizendo que estava sentindo falta da família dela e o presidente disse então 'o que você acha de ir para São Paulo?'. Porque ela pediu para sair, aí ele mesmo (Bolsonaro) propôs", disse. A deputada ressaltou, contudo, que Regina queria continuar "contribuindo com o governo".

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