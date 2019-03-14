Capixaba participa de montagem brasileira de musical da Broadway

Milena Blank Zamprogno viverá Susan Parks em "Billy Elliot", musical da Broadway que estreia em São Paulo, com montagem brasileira, em março de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @milenablank_oficial

A nossa Milena Blank Zamprogno, de 13 anos, vai estrear nos palcos, na montagem brasileira de "Billy Elliot" - musical que vem da Broadway, nos Estados Unidos. A jovem vai dar vida a Susan Parks, uma bailarina um tanto desajeitada, que é amiga do protagonista principal. "Então ela erra algumas coisas. Chega a ser engaçado (risos)", afirma a jovem, em entrevista ao Gazeta Online.

Na Capital paulista, Milena treina de cinco a seis horas por dia para o espetáculo que estreia nesta sexta (15), no Teatro Alfa. "Sempre me interessei pela arte. Há um ano e meio, mais ou menos, estou morando em São Paulo e meus pais largaram tudo no Espírito Santo para dedicarmos tempo ao meu sonho e de minha irmã", declara a menina.

A adolescente conta que ficou sabendo do musical e, em seguida, procurou mais informações sobre as seletivas. Ela participou de uma prova e foi chamada pela montagem brasileira do musical, que fica em cartaz até junho, no teatro paulista.

Crédito: Arquivo pessoal

Milena concilia o lado artístico com a escola regular e diz que, até se formar, a prioridade é dos estudos. "Meus pais sempre falam isso comigo e eu concordo. Da mesma forma que me apoiam na arte, me cobram na educação e eles estão certos. Devo tudo a eles e ouço tudo o que têm a me dizer", conclui, completando: "Estudo pela manhã, ensaio à tarde, à noite dou uma lida no conteúdo e, em qualquer tempo livre, me dedico mais às disciplinas".

1º GRANDE MUSICAL

Esse será o primeiro grande musical em que o mundo verá Milena contracenar. Mas, se depender dela, está longe de ser o último. A menina destaca que, desde que se mudou do Espírito Santo para São Paulo, já conseguiu evoluir muito nas habilidades artísticas.

"As expectativas para essa estreia não poderiam ser melhores e estou ansiosa (risos). Mas sei que tudo vai dar certo e que a experiência que estou tendo é impagável", relata.

Eu e minha irmã, que hoje tem 18 anos, abrimos a safra de artistas da família Milena Blank, atriz

Para o futuro, a capixaba pretende seguir na arte, só não sabe ainda que área pretende explorar. "Talvez cinema... Cinema sempre foi o foco da minha paixão pela arte. Mas agora descobri o teatro musical. Então ainda não tenho certeza", finaliza.