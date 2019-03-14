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Talento

Capixaba participa de montagem brasileira de musical da Broadway

Milena Blank viverá Susan Parks em "Billy Elliot"
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

14 mar 2019 às 18:29

Publicado em 14 de Março de 2019 às 18:29

Milena Blank Zamprogno viverá Susan Parks em "Billy Elliot", musical da Broadway que estreia em São Paulo, com montagem brasileira, em março de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @milenablank_oficial
A nossa Milena Blank Zamprogno, de 13 anos, vai estrear nos palcos, na montagem brasileira de "Billy Elliot" - musical que vem da Broadway, nos Estados Unidos. A jovem vai dar vida a Susan Parks, uma bailarina um tanto desajeitada, que é amiga do protagonista principal. "Então ela erra algumas coisas. Chega a ser engaçado (risos)", afirma a jovem, em entrevista ao Gazeta Online.
Na Capital paulista, Milena treina de cinco a seis horas por dia para o espetáculo que estreia nesta sexta (15), no Teatro Alfa. "Sempre me interessei pela arte. Há um ano e meio, mais ou menos, estou morando em São Paulo e meus pais largaram tudo no Espírito Santo para dedicarmos tempo ao meu sonho e de minha irmã", declara a menina.
A adolescente conta que ficou sabendo do musical e, em seguida, procurou mais informações sobre as seletivas. Ela participou de uma prova e foi chamada pela montagem brasileira do musical, que fica em cartaz até junho, no teatro paulista.
Crédito: Arquivo pessoal
Milena concilia o lado artístico com a escola regular e diz que, até se formar, a prioridade é dos estudos. "Meus pais sempre falam isso comigo e eu concordo. Da mesma forma que me apoiam na arte, me cobram na educação e eles estão certos. Devo tudo a eles e ouço tudo o que têm a me dizer", conclui, completando: "Estudo pela manhã, ensaio à tarde, à noite dou uma lida no conteúdo e, em qualquer tempo livre, me dedico mais às disciplinas".
1º GRANDE MUSICAL
Esse será o primeiro grande musical em que o mundo verá Milena contracenar. Mas, se depender dela, está longe de ser o último. A menina destaca que, desde que se mudou do Espírito Santo para São Paulo, já conseguiu evoluir muito nas habilidades artísticas.
"As expectativas para essa estreia não poderiam ser melhores e estou ansiosa (risos). Mas sei que tudo vai dar certo e que a experiência que estou tendo é impagável", relata.
Eu e minha irmã, que hoje tem 18 anos, abrimos a safra de artistas da família
Milena Blank, atriz
Para o futuro, a capixaba pretende seguir na arte, só não sabe ainda que área pretende explorar. "Talvez cinema... Cinema sempre foi o foco da minha paixão pela arte. Mas agora descobri o teatro musical. Então ainda não tenho certeza", finaliza.
 

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