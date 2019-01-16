Caparaó recebe primeiro festival de reggae e forró pé de serra

Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, o distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, será palco de um festival de reggae e forró pé de serra. O vilarejo mais conhecido do Caparaó Capixaba recebe o "Penha Roots", com 15 atrações musicais e culturais. Os ingressos já estão sendo vendidos.
O evento será realizado no Parque de Exposições e promete movimentar o turismo e a economia local. As bandas de reggae Mato Seco e Lion Jump e os forrozeiros do Dona Zefa e Trio Potiguá estão entre os artistas desta primeira edição, com entrada paga somente na sexta-feira (15) e no sábado (16).
Realizado pela GFC Produções e Eventos, o "Penha Roots" que fazer parte do calendário de eventos do Estado e entrar na rota dos festivais nacionais de forró e reggae do País, a exemplo dos promovidos em Itaúnas.
Patrimônio da Penha tem toda uma áurea roots. É uma comunidade mergulhada no misticismo, exoterismo e com alta espiritualidade contemplativa. Queremos proporcionar esta opção para um público que aprecia sair do caos urbano e procura uma opção mais tranquila para descansar
A natureza é outro atrativo do distrito. O local conta com belíssimas cachoeiras de águas cristalinas localizadas bem próximo ao vilarejo, no caminho para os turistas em visita ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.
INGRESSOS À VENDA
Desde a última segunda-feira (7), os ingressos do 1º lote estão disponíveis para compra e saem a R$ 35,00 (individual por dia) e R$ 60,00 (pacote para os dois dias). Os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão ou à vista no boleto, com taxas.
Além da compra pela internet, os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físico: Garagem Music Bar, em Alegre; Smoking Square Tabacaria, em Guaçuí; Loja ESK8 Skate Shop, em Cachoeiro de Itapemirim; Bicho Guloso e Local Surf, em Vitória; e Casa Mari Restaurante, em Espera Feliz (MG).
PROGRAMAÇÃO
15 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
Abertura dos portões às 16h20
16h20 - Danças Circulares e Banda Suindara
18h - Aldeia
20h - Kanabaus
22h - Lion Jump
0h - Dona Zefa
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
16 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
Abertura dos portões às 16h20
16h20 - Forró Fiá
18h - Herança Negra
20h - Cidade do Reggae
22h - Mato Seco
0h - Trio Potiguá
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
17 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
Dia aberto ao público, com abertura dos portões às 14h
14h - Terra Sem Males
15h - Centro Cultural Multiverso
16h - Forró Fiá
18h - Encerramento
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
SERVIÇO
Penha Roots
Local: Patrimônio da Penha (distrito de Divino de São Lourenço, Espírito Santo)
Data: 15, 16 e 17 de fevereiro de 2019
Ingressos: R$ 35 (passaporte para um dia, 1º lote); R$ 60 (passaporte para os dois dias, 1º lote) - Vendas por meio do TicketGreen.com.br
Mais informações: pelo site FestivalPenhaRoots.com.br