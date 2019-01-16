Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ponha na agenda!

Caparaó recebe primeiro festival de reggae e forró pé de serra

Vem aí o "Penha Roots", de 15 a 17 de fevereiro, em Patrimônio da Penha

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 11:56

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 jan 2019 às 11:56
Festival de reggae e forró pé de serra: atrações do I Penha Roots, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo Crédito: Montagem Gazeta Online
Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, o distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, será palco de um festival de reggae e forró pé de serra. O vilarejo mais conhecido do Caparaó Capixaba recebe o "Penha Roots", com 15 atrações musicais e culturais. Os ingressos já estão sendo vendidos.
>> Tá de férias? Entre na vibe de Patrimônio da Penha, no Caparaó
O evento será realizado no Parque de Exposições e promete movimentar o turismo e a economia local. As bandas de reggae Mato Seco e Lion Jump e os forrozeiros do Dona Zefa e Trio Potiguá estão entre os artistas desta primeira edição, com entrada paga somente na sexta-feira (15) e no sábado (16).
Realizado pela GFC Produções e Eventos, o "Penha Roots" que fazer parte do calendário de eventos do Estado e entrar na rota dos festivais nacionais de forró e reggae do País, a exemplo dos promovidos em Itaúnas.
Patrimônio da Penha tem toda uma áurea roots. É uma comunidade mergulhada no misticismo, exoterismo e com alta espiritualidade contemplativa. Queremos proporcionar esta opção para um público que aprecia sair do caos urbano e procura uma opção mais tranquila para descansar
Eduardo Klein, organizador
A natureza é outro atrativo do distrito. O local conta com belíssimas cachoeiras de águas cristalinas localizadas bem próximo ao vilarejo, no caminho para os turistas em visita ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.
Vista aérea de Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo Crédito: Tarcísio Louzada/Fly Movie
INGRESSOS À VENDA
Desde a última segunda-feira (7), os ingressos do 1º lote estão disponíveis para compra e saem a R$ 35,00 (individual por dia) e R$ 60,00 (pacote para os dois dias). Os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão ou à vista no boleto, com taxas.
Além da compra pela internet, os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físico: Garagem Music Bar, em Alegre; Smoking Square Tabacaria, em Guaçuí; Loja ESK8 Skate Shop, em Cachoeiro de Itapemirim; Bicho Guloso e Local Surf, em Vitória; e Casa Mari Restaurante, em Espera Feliz (MG).
PROGRAMAÇÃO
15 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
Abertura dos portões às 16h20
16h20 - Danças Circulares e Banda Suindara
18h - Aldeia
20h - Kanabaus
22h - Lion Jump
0h - Dona Zefa
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
16 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
Abertura dos portões às 16h20
16h20 - Forró Fiá
18h - Herança Negra
20h - Cidade do Reggae
22h - Mato Seco
0h - Trio Potiguá
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
17 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
Dia aberto ao público, com abertura dos portões às 14h
14h - Terra Sem Males
15h - Centro Cultural Multiverso
16h - Forró Fiá
18h - Encerramento
*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim
SERVIÇO
Penha Roots
Local: Patrimônio da Penha (distrito de Divino de São Lourenço, Espírito Santo)
Data: 15, 16 e 17 de fevereiro de 2019
Ingressos: R$ 35 (passaporte para um dia, 1º lote); R$ 60 (passaporte para os dois dias, 1º lote) - Vendas por meio do TicketGreen.com.br
Mais informações: pelo site FestivalPenhaRoots.com.br

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

forró Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados