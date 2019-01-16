Caparaó recebe primeiro festival de reggae e forró pé de serra

Festival de reggae e forró pé de serra: atrações do I Penha Roots, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo Crédito: Montagem Gazeta Online

Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, o distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, será palco de um festival de reggae e forró pé de serra. O vilarejo mais conhecido do Caparaó Capixaba recebe o "Penha Roots", com 15 atrações musicais e culturais. Os ingressos já estão sendo vendidos.

O evento será realizado no Parque de Exposições e promete movimentar o turismo e a economia local. As bandas de reggae Mato Seco e Lion Jump e os forrozeiros do Dona Zefa e Trio Potiguá estão entre os artistas desta primeira edição, com entrada paga somente na sexta-feira (15) e no sábado (16).

Realizado pela GFC Produções e Eventos, o "Penha Roots" que fazer parte do calendário de eventos do Estado e entrar na rota dos festivais nacionais de forró e reggae do País, a exemplo dos promovidos em Itaúnas.

Patrimônio da Penha tem toda uma áurea roots. É uma comunidade mergulhada no misticismo, exoterismo e com alta espiritualidade contemplativa. Queremos proporcionar esta opção para um público que aprecia sair do caos urbano e procura uma opção mais tranquila para descansar Eduardo Klein, organizador

A natureza é outro atrativo do distrito. O local conta com belíssimas cachoeiras de águas cristalinas localizadas bem próximo ao vilarejo, no caminho para os turistas em visita ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.

Vista aérea de Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo Crédito: Tarcísio Louzada/Fly Movie

INGRESSOS À VENDA

Desde a última segunda-feira (7), os ingressos do 1º lote estão disponíveis para compra e saem a R$ 35,00 (individual por dia) e R$ 60,00 (pacote para os dois dias). Os ingressos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão ou à vista no boleto, com taxas.

Além da compra pela internet, os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físico: Garagem Music Bar, em Alegre; Smoking Square Tabacaria, em Guaçuí; Loja ESK8 Skate Shop, em Cachoeiro de Itapemirim; Bicho Guloso e Local Surf, em Vitória; e Casa Mari Restaurante, em Espera Feliz (MG).

PROGRAMAÇÃO

15 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

Abertura dos portões às 16h20

16h20 - Danças Circulares e Banda Suindara

18h - Aldeia

20h - Kanabaus

22h - Lion Jump

0h - Dona Zefa

*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim

16 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

Abertura dos portões às 16h20

16h20 - Forró Fiá

18h - Herança Negra

20h - Cidade do Reggae

22h - Mato Seco

0h - Trio Potiguá

*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim

17 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

Dia aberto ao público, com abertura dos portões às 14h

14h - Terra Sem Males

15h - Centro Cultural Multiverso

16h - Forró Fiá

18h - Encerramento

*Durante os intervalos: DJs Du Beco e DJ Berim

SERVIÇO

Penha Roots

Local: Patrimônio da Penha (distrito de Divino de São Lourenço, Espírito Santo)

Data: 15, 16 e 17 de fevereiro de 2019

Ingressos: R$ 35 (passaporte para um dia, 1º lote); R$ 60 (passaporte para os dois dias, 1º lote) - Vendas por meio do TicketGreen.com.br