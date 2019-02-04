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MÚSICA

Cantora do Fifth Harmony diz ter sido proibida de lançar parceria

Segundo Ally Brooke, fato ocorreu quando suas colegas já lançavam trabalhos longe do grupo

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:41

04/02/2019 - A cantora Ally Brooke, do 'Fifty Harmony' Crédito: Instagram / @allybrooke
A cantora Ally Brooke, do Fifth Harmony, afirmou em entrevista ao This Is How I Made It no último sábado, 2, que foi "proibida" de lançar uma música que gravou com outro artista.
Ally não revelou a época em que o fato ocorreu quem a teria impedido e com quem iria lançar a canção, mas disse que se sentiu muito desanimada, pois as outras integrantes do grupo estavam lançando produções separadas do grupo. "Todas estavam tendo novas experiências, abrindo as asas", afirma.
"Eu era uma fã da música e estava amando trabalhar com aquele artista. Mas então eu fui avisada de que, sem a permissão da gravadora, eu não poderia lançá-la. A pessoa que teria que aprovar me ligou e literalmente falou algo como 'Você não vai fazer isso, não vai lançar essa parceria, não vou deixar isso acontecer.'"
A cantora falou, ainda, que se sentiu sozinha e não entendeu a razão disso ter acontecido com ela.
Assista a entrevista

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