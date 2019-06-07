Cantor e compositor Chico César faz show em Vitória

Chico César Crédito: Josefina Tramontin

O cantor e compositor paraibano Chico César apresenta neste sábado (8) novos e antigos sucessos para o público do Espírito Santo. O músico e sua banda participam de um encontro musical com o movimento pela conservação das tartarugas marinhas e oceanos, o Tamarear, no evento Tamar Cultural, em Vitória.

“Vou apresentar músicas de toda a carreira, com ênfase nas canções da turnê ‘Estado de Poesia’ (mais recente disco do artista, de 2018). Toco o que me dá vontade na hora. Sinto o público e já tenho suficiente intimidade com a banda pra fazer isso”, antecipa Chico César, que não faz roteiro antes dos shows.

Compositor de “Mama África”, “Nem Um Dia” e “Deus Me Proteja”, Chico está prestes a lançar o 9º álbum da carreira, com previsão para o início de agosto.

A apresentação, em Vitória, acontece no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Enseada do Suá, a partir das 18h, e faz parte da programação da “Semana do Mar”, que começou na terça e termina hoje. O evento é uma comemoração o Dia Internacional do Meio Ambiente (5 de junho) e ao Dia Internacional dos Oceanos (8 de junho).

A abertura do show fica por conta da banda Tamarear. O grupo estará com formação especial para a apresentação: o baiano Marcos Clement e o cantor e compositor capixaba Gustavo Macacko. No repertório, músicas de proteção às tartarugas marinhas, Raul Seixas e Sérgio Sampaio.

Por fora da cena musical capixaba, Chico César espera que o show seja uma oportunidade de estreitar relações artísticas. “Não tenho contato. Parei no Manimal. Espero que essa seja uma oportunidade de conhecer um pouco”, diz Chico César.

Serviço

"Tamar Cultural" - Com Chico César e abertura de Banda Tamarear (com Macacko e Marcos Clement)

Quando: sábado (8), a partir das 18h.

Onde: Centro de visitantes do Projeto TAMAR, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá, Vitória.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria do centro de visitantes do Projeto Tamar.