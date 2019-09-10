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MÚSICA

Cansei de Ser Sexy fará seu primeiro show em São Paulo em oito anos

Banda paulistana vai retornar aos palcos substituindo o Beirut no Popload Festival, marcado para novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:07

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:07

O quarteto paulistano Cansei de Ser Sexy Crédito: Divulgação
A banda Beirut anunciou nesta segunda (9) o cancelamento do show que faria no Popload Festival, marcado para 15 de novembro, em São Paulo. No lugar do grupo americano, o evento terá o retorno do Cansei de Ser Sexy, que não toca na cidade há oito anos.
Essa é a segunda vez que o Beirut cancela um show no Popload. Em 2014, o grupo também cancelou a vinda ao Brasil de última hora -na ocasião, a cantora Cat Power, que tocaria no outro dia do festival, foi a substituta.
O quarteto paulistano Cansei de Ser Sexy Divulgação quatro mulheres em frente a um fundo rosa      Segundo a assessoria do Popload, o vocalista Zach Condon cancelou todas as apresentações que ele tinha marcado este ano. O motivo é uma "laringite aguda diagnosticada no início de julho".
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Em vez do show do Beirtu, o festival terá o retorno da banda paulistana Cansei de Ser Sexy. Conhecido pelo sucesso internacional nos anos 2000, o grupo tocará no palco principal do evento.
Há cinco anos sem fazer shows e seis sem lançar discos, o CSS retorna com Lovefoxxx, Ana Rezende, Luisa Sá e Carolina Parra na formação. O multi-instrumentista e produtor Adriano Cintra e a baixista Iracema Trevisan, que já integraram a banda, não estão escalados para o retorno.
Apesar de a última apresentação do CSS ter acontecido na China, em 2014, a última vez que elas tocaram em São Paulo foi em abril de 2011. O show no Popload terá caráter comemorativo, mas o quarteto não descarta voltar a trabalhar em novas músicas.
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O Cansei de Ser Sexy ficou conhecido a partir de 2005, quando o grupo lançou o primeiro disco, autointitulado. No ano seguinte, o álbum foi saiu no exterior pelo selo americano Sub Pop, o que levou os brasileiros aos principais festivais ao redor do mundo.
Além do CSS, o Popload Festival contará com shows da cantora Patti Smith e da banda The Raconteurs (de Jack White), além de Hot Chip, Tove Lo, Little Simz, Khruangbin, Boy Pablo e Luedji Luna, entre outros.
O evento acontecerá no feriado de 15 de novembro (sexta-feira), no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os ingressos custam entre e R$ 580 e R$ 800 (há meia-entrada).

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