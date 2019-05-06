Camerata Sesi leva de tango a trilhas de desenhos animados a concertos

Orquestra Camerata Sesi Crédito: Divulgação

No mês de maio, a Orquestra Camerata Sesi-ES vai diversificar o repertório e ampliar as apresentações. Tem música clássica, tango e trilhas inesquecíveis de desenhos animados.

O mês foi aberto em grande estilo com a Série Música de Câmara, que levou obras de Beethoven ao Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória, no último dia 4. E a programação da série segue com composições brasileiras, no sábado (11). O concerto “Ernani Aguiar e a venerável confraria de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos” também será no Teatro do Sesi Jardim da Penha, Vitória, às 17h, com participação do barítono Inácio de Nonno.

Para o Dia das Mães, no domingo (12), a Camerata preparou uma apresentação especial da Série Concertos Didáticos: "Trilhas de Desenhos Animados", para brindar um final de domingo especial em família: às 17h, no Teatro do Sesi. Na ocasião, a Orquestra Camerata Jovem Sesi também se apresenta.

TANGO

A música e dança argentina estão no cardápio da Camerata. No dia 21 de maio, o espetáculo "Tango, Tons E Cores", dentro da Série CamerataPop, ganha o palco do Teatro do Sesi. Com obras de Astor Piazzolla e Carlos Gardel, e a participação de bailarinos, a apresentação acontece às 20h30, com regência de Leonardo Pinto e coreografia e direção geral do gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages.

E para fechar o mês com chave de ouro, a Orquestra Camerata Sesi celebra os 100 anos de nascimento do compositor e maestro brasileiro Claudio Santoro, no dia 25, dentro da Série Música Clássica. O concerto acontece no Teatro do Sesi, às 17 horas, com um repertório abrangendo as obras “Mini Concerto Grosso” e “Ponteio para orquestra de cordas” de autoria do artista, além de “Concerto para dois violoncelos, em sol menor, RV 531” de Vivaldi, e “Concerto para dois violoncelos e cordas”, de Cervo.

O concerto terá participação especial dos violoncelistas Ricardo Santoro e Paulo Santoro, e regência de Helder Trefzger, maestro da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Vale ressaltar que este espetáculo será apresentado para crianças, na Série Concertos Didáticos, no dia 26, às 11 horas, no Teatro do Sesi. Os ingressos para esses concertos são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

PROGRAMAÇÃO

SÉRIE MÚSICA CLÁSSICA

- Ernani Aguiar e a venerável confraria de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos

Quando: sábado (11), a partir das 17h

Onde: Teatro do Sesi – Jardim da Penha / Vitória-ES

Músicos: Inácio de Nonno, barítono; Leonardo David, regente

SÉRIE CONCERTOS DIDÁTICOS

- Dia das mães - “Trilhas de Desenhos Animados”

Quando: domingo (12), a partir das 17h

Onde: Teatro do Sesi – Jardim da Penha – Vitória/ES

Músicos: Orquestra Camerata Sesi; Orquestra Camerata Jovem Sesi; Leonardo David, regente

SÉRIE CAMERATAPOP

- Tango, Tons e Cores - Obras de Astor Piazzolla e Carlos Gardel

Quando: 21/05 (quarta-feira), a partir das 20h30

Onde: Teatro do Sesi – Jardim da Penha – Vitória/ES

Músicos: Camerata Sesi & Ballet; Leonardo Pinto, regente; Marcelo Lages, coreografia e direção geral

SÉRIE MÚSICA CLÁSSICA

- Claudio Santoro, 100 anos de nascimento

Quando: 25/05, a partir das 17h

Onde: Teatro do Sesi – Jardim da Penha – Vitória/ES

Horário: 17h

Músicos: Ricardo Santoro, violoncelo; Paulo Santoro, violoncelo; Helder Trefzger, regente.

- Claudio Santoro, 100 anos de nascimento

Quando: 26/05, a partir das 11h

Onde: Teatro do Sesi – Jardim da Penha – Vitória/ES

Músicos: Ricardo Santoro, violoncelo; Paulo Santoro, violoncelo; Helder Trefzger, regente.