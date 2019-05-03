Cainã Morellato apresenta show em versão acústica e intimista

Ainda faltam alguns meses para o lançamento do próximo álbum da banda capixaba Cainã e a Vizinhança do Espelho, mas seu vocalista Cainã Morellato promete adiantar algumas dessas canções em seu show no dia 5 de maio, no “Guava Sessions #6”, em Jardim Camburi.

Na ocasião, Cainã faz uma apresentação mais intimista, só com violão, com repertório formado por suas composições que nunca foram lançadas, algumas músicas que vão entrar no novo disco da banda e canções já conhecidas, como “Adeus”.

“Acho legal essa versão de show porque consigo visitar a canção do jeito que ela chegou ao mundo, sem os adereços dos arranjos. É a música de uma forma mais intensa e mais crua. Não diria que é um show melhor nem pior do que com banda, mas uma experiência diferente. E quando o público é menor, consigo ver como as pessoas estão ouvindo e percebendo as músicas”, explica Cainã.

O novo álbum ainda está em processo de produção, e segundo o músico, deve sair ainda no segundo semestre deste ano. Cainã e a Vizinhança do Espelho passou por uma mudança nos últimos dias, com a saída do baixista Antonio Mathias.

“Ainda estamos no processo de composição e arranjo. Tivemos essa mudança nos planos na banda, precisamos refazer todos os objetivos, recalcular o tempo que gastaríamos, mas estamos caminhando. Ainda é segredo sobre o novo integrante, mas estamos primando pelo melhor, o melhor pro nosso grupo e para o que a gente acredita. A saída do Antonio foi uma decisão difícil, tirou nosso chão, mas abriu um caminho para algo novo”, reflete Cainã.

MAIS SHOW

No mesmo dia, o “Guava Sessions #6” recebe a banda de rock autoral de Vila Velha TSM (The Single Malt). Formada em 2012, a banda liderada por Raími Leone (guitarra) e Pedro Moscardi já lançou dois EPs e há uma semana apresentou o seu novo álbum.

O TSM está em turnê para lançar seu novo projeto e, após passar por Minas Gerais e Rio de Janeiro, retorna ao Espírito Santo. De Vitória o grupo segue para Alegre, onde toca no dia 10 de maio.

“É a primeira vez que a banda toca na Guava e vamos fazer um show em formato trio, com Gustavo Araújo no baixo. Vamos tocar músicas dos nossos dois EPs e também do novo álbum”, conta Pedro.

SERVIÇO

GUAVA Sessions #6

Com Cainã, TSM, DJ set de Moreauri e Roberta Derazão

Quando: domingo (5 de maio), a partir das 16h.

Onde: Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.