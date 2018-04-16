Cachoeiro realiza semana especial em homenagem a Roberto Carlos

Roberto Carlos em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Nesta segunda-feira (16) se encerram as inscrições para o concurso nacional de covers de Roberto Carlos. No entanto, os fãs podem comemorar: em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) programa um gincana com alunos de algumas escolas e até um show em homenagem aos 77 anos do cantor. Por lá, a programação começa nesta segunda-feira (16), na Casa de Cultura Roberto Carlos - onde o rei nasceu e morou.

De acordo com a prefeitura, na casa haverá apresentações das escolas Teclado Prático e Conservatório de Música, que também vai aproveitar a ocasião para comemorar 71 anos de fundação, e dos músicos que trabalham no próprio centro cultural, que vão tocar, respectivamente, na segunda (16), na terça (17) e na quarta (18), sempre com início às 13h.

Ainda na Casa de Cultura, será organizada na quinta (19), às 13h, a Gincana do Rei e o encerramento do Concurso de Calouros, dos quais participam escolas públicas de ensino fundamental e médio. No mesmo dia, pela manhã, acontecerá o City Tour, em que será contado um pouco mais sobre a história da cidade. A saída está marcada para as 9h, no Museu Ferroviário Domingos Lage (antiga estação), e o roteiro inclui pontos afetivos relacionados a Roberto, como os colégios Cristo Rei e Liceu Muniz Freire e a igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha).

SHOW

Já na sexta (20), a Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, será palco de diversas atrações. A primeira delas é o show especial Elas cantam Roberto em Cachoeiro, às 13h. Duda Felippe, Netinha (D14), Valeria Rezende e Sophia Marins (Ex-The Voice) estão entre as participantes.

CONCURSO NACIONAL DE COVERS

Em seguida, às 19h, começa o Concurso Nacional de Covers do Rei, cujas inscrições terminam nesta segunda-feira (16). Pode participar qualquer cidadão brasileiro, com idade acima de 18 anos.

www.cachoeiro.es.gov.br). O vencedor levará, como prêmio, a quantia de R$ 3 mil. Já o segundo melhor colocado vai ganhar R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil. O edital de chamamento público para a seleção dos candidatos está no portal da prefeitura (). O vencedor levará, como prêmio, a quantia de R$ 3 mil. Já o segundo melhor colocado vai ganhar R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.

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