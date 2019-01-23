Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CULTURA

Cachoeiro cadastra artistas da cidade para eventos culturais

Secretaria de Cultura vai se valer do cadastro para fazer contratações

Publicado em 

23 jan 2019 às 19:22

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 19:22

Secretaria de Cultura de Cachoeiro faz cadastro de artistas para futuras contratações Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) lançou edital para credenciamento de artistas que tenham interesse em integrar a programação de eventos culturais promovidos pelo município neste e no próximo ano. Podem se cadastrar contadores de histórias, atores de teatro, performáticos (cosplayers), dançarinos (individual ou grupo) e músicos (solo, banda ou orquestras) que tenham a partir de 18 anos e residam no município. 
Segundo a secretária de Cultura, Fernanda Martins, o credenciamento de artistas vai superar algumas dificuldades para contratação, como a comprovação de valores e documentação fiscal dos artistas. “Além disso, é possível criar, de antemão, um cadastro de artistas e grupos locais, com vista às execuções das ações de cultura. Os editais são a maneira mais moderna e democrática de fazer contratação via administração pública.” esclarece.
INSCRIÇÕES
A ficha de inscrição está disponível no site da prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Basta acessar a parte dos editais, no menu à direita. No edital a tabela de remuneração para cada categoria artística.
As inscrições vão até o dia 1º de dezembro de 2020 e devem ser protocoladas na Secretaria Municipal de Fazenda, em frente ao Shopping Cachoeiro, de segunda a sexta, das 09h às 17h e precisam ser endereçadas à Semcult.
O credenciamento definirá parâmetros para eventuais contratações, de acordo com as necessidades das programações organizadas, não estando o município obrigado a contratar os credenciados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados