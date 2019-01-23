Cachoeiro cadastra artistas da cidade para eventos culturais

Secretaria de Cultura de Cachoeiro faz cadastro de artistas para futuras contratações Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) lançou edital para credenciamento de artistas que tenham interesse em integrar a programação de eventos culturais promovidos pelo município neste e no próximo ano. Podem se cadastrar contadores de histórias, atores de teatro, performáticos (cosplayers), dançarinos (individual ou grupo) e músicos (solo, banda ou orquestras) que tenham a partir de 18 anos e residam no município.

Segundo a secretária de Cultura, Fernanda Martins, o credenciamento de artistas vai superar algumas dificuldades para contratação, como a comprovação de valores e documentação fiscal dos artistas. “Além disso, é possível criar, de antemão, um cadastro de artistas e grupos locais, com vista às execuções das ações de cultura. Os editais são a maneira mais moderna e democrática de fazer contratação via administração pública.” esclarece.

INSCRIÇÕES

A ficha de inscrição está disponível no site da prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo . Basta acessar a parte dos editais, no menu à direita. No edital a tabela de remuneração para cada categoria artística.

As inscrições vão até o dia 1º de dezembro de 2020 e devem ser protocoladas na Secretaria Municipal de Fazenda, em frente ao Shopping Cachoeiro, de segunda a sexta, das 09h às 17h e precisam ser endereçadas à Semcult.