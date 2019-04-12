BTS lança novo álbum com participações de Halsey e Ed Sheeran

08/04/2019 - BTS anuncia parceria com a cantora Halsey Crédito: Reprodução/ Instagram

Os fãs do BTS já podem escutar o novo disco da banda, "Map of the Soul: Persona", nos serviços de streaming. Com sete faixas e menos de meia hora de duração, o álbum foi lançado nesta sexta (12), pouco mais de um mês antes das duas apresentações do grupo coreano em São Paulo, em 25 e 26 de maio.

"Map of the Soul" mantém o apelo do BTS com o público fora da Ásia, onde o septeto já está estabelecido como um dos maiores grupos da Coreia do Sul. O trabalho tem duas músicas com participações de astros da música norte-americana e britânica: a cantora Halsey em "Boy With Luv" e o britânico Ed Sheeran em "Make it Right".

Trata-se do primeiro grande lançamento dos gigantes do k-pop em 2019, dando sequência aos dois álbuns lançados por eles em 2018. "Love Yourself: Tear" e "Love Yourself: Answer" tiveram um desempenho histórico nas paradas norte-americanas, tendo ambos alcançado o topo da lista de mais vendidos. A expectativa é de que "Map of the Soul" siga o mesmo caminho.

Como é comum no k-pop, o BTS passeia por diversos estilos no novo disco. A primeira faixa, "Intro: Persona", é a música solo do integrante RM, um hip-hop direto e recheado de guitarras. "Boy With Luv", single com os refrãos cantados por Halsey, acena ao EDM contemporâneo no estilo Chainsmokers.

Enquanto "Home" traz um groove antigo, com versos de rap e pegada sexy, "Make it Right" mescla pop e R&B de uma maneira que faz Ed Sheeran não soar deslocado. "Jamais Vu" é a balada do disco, feita para ser entoado por multidões em estádios. O refrão melódico é cantado por Jungkook, mas Jin e J-Hope também emprestam as vozes à faixa mais lenta do álbum.

Como é costume no k-pop, "Map of the Soul: Persona" traz tanto versos em coreano como em inglês. As letras na língua ocidental geralmente ficam reservadas aos ganchos e refrãos, tornando o trabalho mais palatável para o público mais distante da Coreia do Sul.

No próximo sábado (13), o BTS apresenta o novo single, "Boy With Luv", no tradicional programa norte-americano "Saturday Night Live". Depois, o septeto segue com a turnê mundial "Love Yourself: Speak Yourself", que ainda passa por estádios da América do Norte e Europa, além da América do Sul.

Os ingressos para os dois shows do BTS no Brasil estão esgotados. O grupo coreano deve reunir cerca de 90 mil em dois dias no Allianz Parque, em São Paulo, entre os dias 25 e 26 de maio. As apresentações de grande dimensão mostram um crescimento da banda no país, já que, somando as últimas três vezes que eles tocaram por aqui, o público total não chegou a 15 mil pessoas.