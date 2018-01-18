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Música

Bruno Mangueira canta Camburi em versos e em canções

O músico capixaba volta à sua cidade natal para show gratuito hoje, no auditório da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 22:18

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 22:18

Nascido em Vitória, o guitarrista e compositor Bruno Mangueira resgata suas raízes em seu novo CD, Camburi, que será lançado hoje, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.
A faixa que dá nome ao disco foi composta quando o músico capixaba morava em Campinas, São Paulo. Já tinha o tema na cabeça quando criei essa música, que traz minhas lembranças da praia. Fiz a parte instrumental e depois o Eduardo Klébis compôs a letra. O CD ganhou esse título porque Camburi é a cara do disco. E como ele foi produzido através da Lei Rubem Braga, com incentivo da Prefeitura de Vitória, acho que tem a ver com a cidade, explica.
O álbum com 10 faixas traz músicas instrumentais e três canções cantadas por Filó Machado, que dá voz a Camburi, Leila Pinheiro e Beth Bruno.
Leila me perguntou se eu tinha uma música para ela gravar. Eu não tinha, mas disse que sim e fiz Novo Amor. Ela acabou não gravando, mas resolvi incluir essa canção no meu álbum e a convidei para cantar, diz.
O disco foi gravado entre São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York. Nos Estados Unidos, Bruno gravou com Beth Bruno Cenas do Último Capítulo. Achei que ela cantaria um bolero super bem e ela fez isso mesmo, elogia.
No texto de apresentação do trabalho Toninho Horta define o estilo de Bruno: ... suas notórias influências da música brasileira e do jazz se misturam de forma sensível.
A música brasileira, presente na vida do músico capixaba desde a infância, encontrou o jazz quando Bruno começou a estudar improvisação na adolescência, época em que integrou a Orquestra Pop & Jazz, do Ifes.
Show
Para o show de hoje, Bruno prepara um pocket show solo. Vou apresentar as músicas e mostrar como
 foram feitas algumas gravações, adianta. Bruno já lançou Camburi em Brasília, São Paulo, Uberlândia, e em Los Angeles, Cincinnati e Louisville, nos Estados Unidos  em Louisville, inclusive, fez o show acompanhado de uma orquestra sinfônica e de uma big band no UofL Jazz Fest 2014.
Esse é o terceiro álbum do artista capixaba. O seu primeiro CD, homônimo, lançado em 2009, foi pré-indicado ao Prêmio da Música Brasileira. Nele, está a música Devaneio, de Cariê Lindenberg.
Eu já tinha o projeto rascunhando muitos anos antes de gravar meu primeiro álbum. Precisava de autorização, falei com o Cariê e deu tudo certo. Mas o CD demorou muito pra sair e lá pelas tantas eu é quem fui convidado pra gravar essa música no disco do Cariê, relembra.
Doutor em Música pela Unicamp e professor de guitarra da Universidade de Brasília, Bruno atualmente finaliza um álbum em parceria com o pianista norte-americano Phil DeGreg, e acompanha a cantora Zizi Possi em seu novo show, Zizi Possi canta Chico e Edu.
Lançamento do CD "Camburi"
Quando: hoje, às 20h.
Onde: Auditório da Rede Gazeta, Rua Chafic Murad, 902, Monte Belo, Vitória.
Entrada gratuita.

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