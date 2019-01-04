Britney Spears anuncia hiato indefinido na carreira

Britney Spears Crédito: Divulgação

Britney Spears vai dar uma parada na sua carreira. O anúncio foi feito há oito dias do seu primeiro álbum "Baby One More Time" completar 20 anos.

Os recentes problemas de saúde de seu pai fez com que ela tomasse a decisão. Em suas redes sociais, ela detalhou o hiato indeterminado na carreira, colocando sua residência “Britney: Domination” no Park Theater , no MGM Resort em Las Vegas, em cancelamento até novo aviso.