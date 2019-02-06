Brincando com memes de famosos, La Fúria quer ter o hit do carnaval

06/02/2019 - Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria Crédito: Divulgação/Banda La Fúria

Na onda da disputa de músicas para o carnaval 2019 já apareceram "Jenifer", "Piscininha" e até "Terremoto", mas a briga é grande e uma banda está vindo com tudo para tentar levar o título de hit da temporada. Garra para conseguir não falta. Aliás, o nome do grupo, La Fúria, já entrega que os meninos não estão para brincadeira. Afinal, são três canções que estão na boca do povo, principalmente na Bahia.

"A preparação está a todo vapor. Este será um carnaval especial, já que estamos com vários hits na boca do povo e na lista para disputar como música do Carnaval", destaca Bruno Magnata, que comanda e vai encarar o quarto carnaval em Salvador.

Todas as músicas são fáceis de pegar por estarem associadas a memes, assim com aconteceu com "Piscininha, Amor", de Whadi Gama. Na lista que conta com "Dança da Bruna Marquezine", "Fábio Assunção" e "Teile Zaga", a La Fúria traz o pagodão da Bahia de forma irreverente, no melhor estilo Psirico e outras bandas de sucesso do gênero.

"A música 'Fábio Assunção' foi feita porque estava rolando muito meme dele na internet. Já a 'Bruna Marquezine' fizemos devido àquela foto dela na piscina que fez sucesso. Criamos elas e até demoraram para viralizar", conta Bruno, que divide os vocais de "Fábio Assunção" com Gabriel Bartz.

Em entrevista ao Gazeta Online, Bruno conta que as músicas foram lançadas em setembro do ano passado. Apesar na demora para viralizar, o sucesso agora já chegou até os respectivos protagonistas, Bruna Marquezine e Fábio Assunção, que já se pronunciaram sobre as canções.

E a fábrica de hits não para, já que os memes também não. "Além dessas duas canções, tem 'Teile Zaga' e 'Manuel' (com MC Keron), que já tem mais de 12 milhões de visualizações. Daqui até o carnaval, quem sabe sai mais um meme e a gente solta outra música?", brinca.

Se vai levar o título não sabemos, mas o vocalista está bastante ansioso. "Este carnaval promete. É o comentário na Bahia. A gente deixa na mão de Deus e do público. O importante é a gente estar cantando e fazendo a alegria das pessoas".

O capixaba terá a oportunidade de conferir todas as canções de perto em breve. A banda La Fúria se apresenta nesta sexta-feira (8), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória.

"Será nossa primeira vez na Capital. Será bacana. A expectativa é grande e esperamos que a galera compareça com força. A La Fúria tem tudo a ver com Vitória, já que tocamos um pagofunk com que a galera se identifica", conta Bruno, que completa dizendo que a banda já marcou presença em Conceição da Barra.

FAMOSOS

O sucesso nas redes sociais fez com que a música "Bruna Marquezine" chegasse até sua musa. Bruna Marquezine que se interessou em aprender a dança que leva seu nome. "Tô cantando isso o dia inteiro. Pelo amor de Deus, alguém cria o resto da letra pra eu parar de repetir 'dança da Bruna Marquezine' em looping. Alguém pelo menos pode me dizer quem é esse vovô urso?", brincou a atriz.









O pedido da atriz foi atendido: "A banda em si já tem uma coreografia, mas a gente pegou a galera do fit dance e agora deve sair vídeo oficial", conta Bruno. "A qualquer momento esperamos que ela poste a dancinha", completa o vocalista.

Outra dúvida de Marquezine era relacionada a quem era o Vovô Urso, chamado na música logo após o nome da atriz ser citado: "Vovô urso é o nosso motorista, do ônibus que a gente viaja. A gente colocou na hora na música e acabou pegando a zoação. É um senhor de idade, deve ter uns 60 anos, que se diverte com a música".









Já Fábio Assunção não ficou muito contente com a brincadeira. Na letra, a banda fala: "Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não vou voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou virar Fábio Assunção".

Incomodado por sua dependência química ter virado sátira, o ator tomou a medida de falar com a banda, mas não vetou a música. O ator viu no hit uma chance de ajudar dependentes químicos, já que agora o dinheiro arrecadado com a música irá para instituições de ajuda a quem sofre do problema. "O Fábio é muito maduro. Ele pediu ajuda para defender essa causa dos dependente e a gente teve a ideia de arrecadar o dinheiro da música e doar para uma instituição", explica Bruno.

Independente das polêmicas, a banda, que já tem cinco anos de estrada, quer é curtir a onda do sucesso. "As músicas trouxeram um sucesso que está rendendo muito, graças a Deus. Está tocando no Brasil inteiro. Queremos que continue assim".

La Fúria em Vitória

Quando: sexta-feira (8), a partir das 21h

Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 40 (meia/2º lote) e R$ 80 (inteira/2º lote)