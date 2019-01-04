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TELEVISÃO

Boninho diz que dicas de participantes do BBB19 podem ser falsas

Reality da Globo estreia dia 15 com apresentação de Tiago Leifert

Publicado em 

04 jan 2019 às 18:17

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 18:17

Tiago Leifert em uma das eliminações do BBB18 Crédito: Globo/Paulo Belote
Aos poucos, o diretor do Big Brother Brasil,  J.B. de Oliveira, o Boninho, está dando dicas sobre os competidores da próxima edição do Big Brother Brasil. No entanto, ele deixa claro que nem tudo o que ele está dizendo é verdade.
Na manhã desta sexta-feira (4), ele escreveu no Twitter: "Mais um... uma! O nome começa com B.... 28, mineira", escreveu em uma das mensagens. Logo depois, ele publicou outro texto para confundir seus seguidores. "Atenção alertaspoiler nem todas as dicas conferem!!! É para embaralhar mesmo!! BBB19"
No segundo dia do ano, Boninho começou a provocar os internautas. "Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara 'cabeça' do Nordeste!", escreveu Boninho, em seu perfil no Twitter. 
O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.
No final de dezembro, o diretor também revelou que 40 participantes ainda disputam uma das vagas do reality. "Agora 40 podem ou não virar o o ano com uma chave do #BBB19 e vai ser um ano recheado de prêmios. Um time fantástico de parceiros já apostou no nosso jogo."

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