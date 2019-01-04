Boninho diz que dicas de participantes do BBB19 podem ser falsas

Tiago Leifert em uma das eliminações do BBB18 Crédito: Globo/Paulo Belote

Aos poucos, o diretor do Big Brother Brasil, J.B. de Oliveira, o Boninho, está dando dicas sobre os competidores da próxima edição do Big Brother Brasil. No entanto, ele deixa claro que nem tudo o que ele está dizendo é verdade.

Na manhã desta sexta-feira (4), ele escreveu no Twitter: "Mais um... uma! O nome começa com B.... 28, mineira", escreveu em uma das mensagens. Logo depois, ele publicou outro texto para confundir seus seguidores. "Atenção alertaspoiler nem todas as dicas conferem!!! É para embaralhar mesmo!! BBB19"

No segundo dia do ano, Boninho começou a provocar os internautas. "Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara 'cabeça' do Nordeste!", escreveu Boninho, em seu perfil no Twitter.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.