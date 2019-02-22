Blocos seguem o pré-carnaval neste fim de semana no ES. Veja a agenda

Integrantes do bloco Beko da Pretas se preparam para o Carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

O Carnaval de Vitória acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro, mas a programação dos bloquinhos de rua já está a todo vapor de Norte a Sul do Espírito Santo. Neste fim de semana, o Estado sedia do Bloco das Cretinas, em Iconha, até o Samba da Xepa e Bloco da Esquerda Festiva, na Capital.

O Gazeta Online fez um guia com todos os blocos que vão acontecer no Espírito Santo nesta temporada de Carnaval 2019. Confira:

VITÓRIA

Arrastando Papo no Samba da Xepa

Quando: 23 de fevereiro, às 13h

Onde: Bar do Nei, na Rua Sete de Setembro, Centro

Bloco da Esquerda Festiva

Quando: 24 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Sete, no Centro

Bloco Véia é a Mãe

Quando: 26 de fevereiro, às 16h

Onde: Avenida Dante Micheline – Saída: SOE de Jardim da Penha

Bloco Pela Donas do Centro

Quando: 27 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Sete, Centro de Vitória

Bloquete - Nós, Eva e Adão

Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.

Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro

Bloco do Bairro Goiabeiras

Quando: 02 de março, às 13h

Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras

Bloco Bleque

Quando: 2 de março, às 15h.

Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.

Regionalzinho

Quando: 02 de março, às 15h

Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro

Bloco da Oficina

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória

Bloco Afro Kizomba

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória

Bloco Tô Baby

Quando: 03 de março, às 16h

Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi

Regional da Nair

Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.

Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro

Puta Bloco

Quando: 03 de março, às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Vai Que Gama

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro

Filhos de Xande

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro

Bloco dos Chifrudos

Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h

Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bekoo das Pretas

Quando: 04 de março, às 8h

Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa

Batuqdellas

Quando: 4 de março, às 14h

Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória

Bloco Piranha vs Machões

Quando: 5 de março, às 13h

Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur

Vira Bloco

Quando: 05 de março, das 13h Às 18h

Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.

Bloco Amigos da Onça

Quando: 5 de março, concentração às 15h.

Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.

Kustelão

Quando: 09 de março, às 14h

Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre

Pauta Quente

Quando: 9 de março, às 14h.

Onde: a definir.

Bloco dos Trouxas

Quando: 9 de março, às 14h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bloco Reciclagem

Quando: 9 de março, às 16h

Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra

Bloco Prakabá

Quando: 10 de fevereiro

Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória

Bloco Te Pego lá Fora

Quando: 10 de fevereiro, às 13h

Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi

Bloco da Pelada

Quando: 10 de março, às 15h

Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina

Bloco das Piranhas

Quando: 10 de março, das 16 às 20 horas

Onde: Gurigica - Saída: Rua José Barroso

Eu Quero Ela

Quando: 10 de março, das 11 às 20 horas

Onde: Bonfim - Saída: Rua Hermínio Blackman

Bloco Seis a Um

Quando: 16 de março, às 13h

Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência

Bloco Vem pra Muquecada

Quando: 16 de março, das 14 às 18 horas

Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra

Bloco Pindura Aí

Quando: 17 de março, às 12h

Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont

Bloco Jaburu Folia

Quando: 17 de março, às 13h

Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu

SERRA

Bloco Expumar

Quando: 2 de março, às 12h.

Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.

Bloco Ratazanas

Quando: o tradicional bloco sai nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, às 18h

Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.

VILA VELHA

Bloco Amantes da Vila

Quando: 22 de fevereiro, às 18h.

Onde: na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha

Bloco Chamichuga

Quando: 23 de fevereiro, às 16h

Onde: no Mixirica's Bar, em Vista da Penha

Bloco das Castanheiras

Quando: 23 de fevereiro, às 15h

Onde: no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa

Bloco da Lama

Quando: 23 de fevereiro, às 15h.

Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.

Baile a Fantasia

Quando: 1º de março, 22h às 3h.

Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.

Bloco Folia do “Saco Roxo”

Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h

Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.

Independentes do Balneário

Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.

Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.

Bloco Canelinhas

Quando: 04 de março, às 10h

Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.

CARIACICA

Me Libera Nega

Quando: 24 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.

Só BB

Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.

Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.

Siri na Lata

Quando: 26 de fevereiro, às 15h.

Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.

ICONHA

Bloco das Cretinas

Quando: 22 de fevereiro, às 21h

Onde: Saída da Praça Central

Charanga de Carnaval

Quando: 23 de fevereiro, às 21h, com a Banda Naja na versão Axé e Marchinhas de Carnaval