AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Literatura

Biografia de Jane di Castro revelará que atriz teve romance com militar

Atriz, símbolo da cena LGBTQIA+, morreu aos 73 anos

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 08:29
A atriz Jane di Castro faleceu aos 73 anos
A atriz Jane di Castro faleceu aos 73 anos Crédito: Instagram/janedicastro
Uma biografia autorizada de nome "Divina Diva", que conta a trajetória de mais de 50 anos de carreira da atriz Jane di Castro, símbolo da cena LGBTQIA+, revelará alguns detalhes de sua vida amorosa.
De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o projeto já está praticamente finalizado e nele todos ficarão sabendo de um romance que ela teve durante a ditadura com um militar da alta patente.
Jane começou a se apresentar em casas noturnas do Rio durante a década de 1960, e foi um nome sempre presente na luta pela representatividade trans. Estrelou a peça "Divinas Divas", ao lado de Rogéria, Divina Valéria e Camille K, e depois o documentário de mesmo nome.
O filme, inclusive, vai ganhar uma exibição especial do Canal Brasil. O canal pago anunciou que, em homenagem à atriz, vai passar a produção nesta terça-feira (27), a partir das 17h30.

Veja Também

'Aprendi a perdoar o imperdoável', diz Sharon Stone, que vai lançar biografia

Rita Lee chama Xuxa de 'deusa superstar' na orelha da biografia da apresentadora

Ex-mulher de Elton John pede R$ 19,5 milhões por ter sido citada em autobiografia do cantor

No ano passado, Jane afirmou ao jornal Extra que sonhava representar uma "vilã ordinária numa novela". "Glória Perez foi maravilhosa por me convidar para três novelas, mas sempre representei eu mesma. As pessoas acham que eu, por ser bonita, não tenho talento para fazer um papel desglamourizado. Mas tenho!", disse.
A atriz Jane di Castro morreu aos 73 anos em decorrência de um câncer que vinha tratando. Ela pode ser vista atualmente na reprise da novela "A Força do Querer" (Globo, 2017), onde interpreta uma das artistas amigas de Nonato (Silvero Pereira).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 22/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 22/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados