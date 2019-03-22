Bienal de SP monta versão itinerante em Vitória com entrada franca

O Palácio Anchieta vai virar cenário da mostra itinerante da 33ª Bienal de São Paulo já a partir desta quarta-feira (27). A mostra, que é o maior evento de artes visuais da América Latina, terá de pinturas até instalações inteiras culturais produzidas por 14 artistas de sete países diferentes. A entrada no local é gratuita.

Obra de Flávia Mignone para a versão itinerante da Bienal de São Paulo no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Secult ES/Reprodução

A mostra adota como modelo a multiplicidade do olhar dos artistas sobre seus próprios contextos criativos. Para o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a exposição traz a força transformadora da arte no cotidiano das pessoas. "A Bienal se espalhando por outros espaços é oportunidade de encontro, de conectar cultura e questões da sobrevivência no mundo. Trazemos o presente, o passado e possibilidades infinitas de estarmos abertos ao novo", ressalta.

A seleção do curador convidado Jacopo Crivelli Visconti traz uma gama de artistas que contemplam várias linguagens como Alejandro Cesarco, Ana Prata, Ben Rivers, Bruno Dunley, Bruno Moreschi,Gunvor Nelson, John Muller & Richard Hoeck, Rafael Carneiro, Sara Ramo, Sofia Borges, Vânia Mignone, Siron Franco, além de uma coleção de máscaras do Centro de Artes visuais Museo del Barro, de Assunção, Paraguai e uma homenagens a dois artistas falecidos: o guatemalteco Aníbal López, e a brasileira Lucia Nogueira.

A Bienal de São Paulo é um patrimônio cultural de todo brasileiro, e para ampliar o acesso a seus conteúdos, a Fundação Bienal correaliza, com instituições culturais parceiras, o programa de mostras itinerantes. Além das exposições, a iniciativa inclui ações educativas e de difusão, estando alinhada à missão da Fundação de integrar cultura e educação à vida cotidiana José Olympio da Veiga Pereira, presidente da Fundação Bienal

EDUCAÇÃO

Além de servir como mostra, a versão itinerante da Bienal vai promover ações educativas para professores, educadores e mediadores de público das instituições parceiras do programa no Palácio. A partir dos conteúdos da 33ª Bienal e da publicação educativa feita para a mostra “Convite à atenção”, as ações propõem exercícios que convidam as pessoas a estarem atentas para a experiência com a arte em diversos contextos, desde o encontro com a obra até o compartilhamento da reflexão sobre ela.

SERVIÇO

33ª Bienal de São Paulo - Afinidades Afetivas Itinerância Vitória

Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, 142, Centro de Vitória)

Data: de 28 de março a 30 de junho de 2019, das 9h às 17h, de terças a sextas, e das 9h às 16h, aos sábados, domingos e feriados

Ingressos: entrada franca