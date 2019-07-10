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MÚSICA

Beyoncé lança álbum inspirado em 'O Rei Leão' e divulga música inédita

Canção adianta aos fãs dublagem da cantora no clássico da Disney

Publicado em 

10 jul 2019 às 15:42

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 15:42

Beyoncé será a voz de Nala em "O Rei Leão" Crédito: Instagram/@beyoncé
Disney divulgou nesta terça-feira (9) que a cantora Beyoncé é a produtora e curadora de um álbum inspirado no novo filme de O Rei Leão.
> Beyoncé e Elton John compõem músicas inéditas para 'O Rei Leão'
Intitulado "The Lion King: The Gift", o CD reunirá artistas de todo o mundo e sons da África, com previsão de lançamento para dia 19 de julho, ou seja, um dia após o lançamento do filme no Brasil.
Uma das faixas do novo álbum foi divulgada no mesmo dia do anúncio. "Spirit", interpretada por Beyoncé, integra a trilha sonora do filme e adianta aos fãs um pouco da dublagem da cantora no clássico da Disney.
Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).
> Timão e Pumba aparecem cantando em novo trailer de 'O Rei Leão'
No Brasil, é Iza quem interpreta a felina Nala e Ícaro Silva fica responsável pela dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.
A nova versão da animação, que fez sucesso anos anos, 1990, agora é retratada em uma forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade. A direção é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).

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