Beyoncé lança álbum inspirado em 'O Rei Leão' e divulga música inédita

Beyoncé será a voz de Nala em "O Rei Leão" Crédito: Instagram/@beyoncé

A Disney divulgou nesta terça-feira (9) que a cantora Beyoncé é a produtora e curadora de um álbum inspirado no novo filme de O Rei Leão.

Intitulado "The Lion King: The Gift", o CD reunirá artistas de todo o mundo e sons da África, com previsão de lançamento para dia 19 de julho, ou seja, um dia após o lançamento do filme no Brasil.

Uma das faixas do novo álbum foi divulgada no mesmo dia do anúncio. "Spirit", interpretada por Beyoncé, integra a trilha sonora do filme e adianta aos fãs um pouco da dublagem da cantora no clássico da Disney.

Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

No Brasil, é Iza quem interpreta a felina Nala e Ícaro Silva fica responsável pela dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.