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CINEMA

Beyoncé e Elton John compõem músicas inéditas para 'O Rei Leão'

Live-action da animação da Disney estreia em 19 de julho nos cinemas

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 16:25

Publicado em 

25 jun 2019 às 16:25
Beyoncé e Elton John vão fazer canções inéditas para O Rei Leão Crédito: Reprodução
Apesar de já ter uma trilha sonora estabelecida, o live-action de O Rei Leão também ganhará músicas inéditas interpretadas por Beyoncé e Elton John. A nova trilha sonora contou com a participação de Pharrell Williams como produtor musical.
> Baco Exu do Blues desbanca Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes
O britânico Elton John foi responsável pela composição de várias canções do filme de 1994, como a famosa Hakuna Matata e Circle of Life. Para o live-action que estreia em julho deste ano, ele compôs a música Never Too Late.
Após o anúncio da trilha sonora do live-action, o diretor Jon Favreau confirmou que Beyoncé compôs uma canção inédita para o filme. A cantora dá voz à protagonista Nala.
> Timão e Pumba aparecem cantando em novo trailer de 'O Rei Leão'
"Temos todas as músicas originais, mas há uma música que ela cantou e escreveu no espírito da produção, com Lebo M., que fez parte disso com Hans Zimmer. Eles estavam colaborando com ela e lhe ajudando a trazer essa nova música a um filme que já tem uma personalidade musical bem estabelecida", disse o diretor, de acordo com informações da revista People. Lebo M. e Hans Zimmer fizeram composições na trilha sonora do filme de 1994.

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