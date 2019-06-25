Beyoncé e Elton John compõem músicas inéditas para 'O Rei Leão'

Beyoncé e Elton John vão fazer canções inéditas para O Rei Leão Crédito: Reprodução

Apesar de já ter uma trilha sonora estabelecida, o live-action de O Rei Leão também ganhará músicas inéditas interpretadas por Beyoncé e Elton John. A nova trilha sonora contou com a participação de Pharrell Williams como produtor musical.

O britânico Elton John foi responsável pela composição de várias canções do filme de 1994, como a famosa Hakuna Matata e Circle of Life. Para o live-action que estreia em julho deste ano, ele compôs a música Never Too Late.

Após o anúncio da trilha sonora do live-action, o diretor Jon Favreau confirmou que Beyoncé compôs uma canção inédita para o filme. A cantora dá voz à protagonista Nala.