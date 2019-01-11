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Banda Elucubro lança seu primeiro EP "Naufrágio"

Formada por quatro jovens de São Bernardo, a banda inicia planos de fazer shows pelo país

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 20:57

Publicado em 

11 jan 2019 às 20:57
Pablo Armentano, Daniel Dantas, Gustavo Henrique e Gabriel Servilha Crédito: Amanda Giuliani/Divulgação
Quatro jovens do ABC Paulista se reuniram para fazer um rock alternativo, com pitadas de introspecção e poesia. Assim nasceu a banda Elucubro, que significa o ato de refletir excessivamente, principalmente à noite. “Acho que o nome combina com o nosso som mais reflexivo”, afirma Gustavo Henrique , vocalista da banda.
Junto com ele, estão Gabriel Servilha (guitarra solo), Daniel Dantas (bateria) e Pablo Armentano (baixo). Primeiro vieram Gustavo e Gabriel, que se conheceram em um curso técnico em 2014. Logo depois entraram Pablo e Pedro, o antigo baterista. Daniel, o baterista atual, entrou logo depois do primeiro show da banda.
No final de 2018 os meninos lançaram o primeiro EP batizado de “Naufrágio”. O desenvolvimento do projeto durou dois anos e foi produzido, mixado e masterizado por Victor Rotta. Com cinco faixas autorais, o grupo afirma que tem um processo criativo fora das convenções estruturais da música convencional.
“Quando nós falamos que não somos presos ao convencional é porque nosso processo é muito espontâneo. Na hora de produzir uma letra nós não vamos atrás de um refrão, por exemplo, como uma música tradicional”, explica o vocalista.
As letras falam sobre episódios que acontecem com a banda, mas que qualquer pessoa possa se identificar. “Aí vem essa composição mais subjetiva, menos concreta, para que as pessoas possam adaptar à cenas das vidas delas”, explica.
A canção título foi composta por Gustavo e Gabriel, ainda na época do curso técnico. A canção fala sobre um náufrago em mar de sentimentos, uma sensação que, segundo o vocalista, ambos viviam naquele tempo. Mas além das letras bem elaboradas e que fazem pensar, a banda também flerta com o som instrumental. por isso, gravaram as duas faixas “8220” e “Efatis” só com instrumentos.
Entre as principais influências da Elucubro estão o Radiohead e a banda inglesa Slowdive. “Até temos uma piada interna de que somos o Radiohead do Brasil. Claro que nas devidas proporções”, brinca Gustavo.
O grupo também se inspira na sonoridade do quarteto E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, um dos principais representantes do rock alternativo e instrumental no Brasil. Nas letras, os integrantes bebem da fonte do Los Hermanos e do trabalho solo de Rodrigo Amarante. “Acho muito bom o jeito que os Los Hermanos trabalham as letras”, destaca Gustavo.
Depois de lançado o EP, a banda de São Bernardo do Campo faz planos de fazer vários shows em 2019 em São Paulo e também fora do estado.
"Naufrágio" EP da Banda Elucubro Crédito: Isadora Kalil Godoi/Divulgação
 
Naufrágio
Elucubro. EP Independente. Cinco faixas. Disponível nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Tidal, Youtube, Bandcamp e Soundcloud.

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