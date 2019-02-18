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Após polêmica com Donata

Baile da Vogue é adiado para março, diz colunista

Convite para o evento, que é dos mais tradicionais do Brasil, custa R$ 3 mil

Publicado em 

18 fev 2019 às 12:42

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 12:42

Crédito: Reprodução/Divulgação
Depois de uma reunião no fim da última semana, a organização do Baile da Vogue achou por bem adiar o evento para o dia 23 de março. Segundo informações do colunista Leo Dias, a direção da festa, que é considerada das mais tradicionais entre as celebridades do País, se manifestou: 
"Com o objetivo de transformar o Baile de Gala da Vogue numa plataforma de inclusão no universo da moda, a Vogue entende que precisa de tempo hábil para implementar ações importantes e garantir que o baile seja efetivamente um marco deste novo momento. Por conta disso, o baile será transferido para 23 de março, um sábado, num momento mais apropriado e fechando em grande estilo as festividades de Carnaval com apoio dos patrocinadores". 
De acordo com Leo Dias, o Baile da Vogue estava previsto para acontecer nesta quinta-feira (21). A decisão de adiamento veio após polêmica envolvendo a diretora de estilo da revista, Donata Meirelles. 

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