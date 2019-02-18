Baile da Vogue é adiado para março, diz colunista

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Depois de uma reunião no fim da última semana, a organização do Baile da Vogue achou por bem adiar o evento para o dia 23 de março. Segundo informações do colunista Leo Dias, a direção da festa, que é considerada das mais tradicionais entre as celebridades do País, se manifestou:

"Com o objetivo de transformar o Baile de Gala da Vogue numa plataforma de inclusão no universo da moda, a Vogue entende que precisa de tempo hábil para implementar ações importantes e garantir que o baile seja efetivamente um marco deste novo momento. Por conta disso, o baile será transferido para 23 de março, um sábado, num momento mais apropriado e fechando em grande estilo as festividades de Carnaval com apoio dos patrocinadores".