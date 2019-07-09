Bacurau vence prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Munique

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.

, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.