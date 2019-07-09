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Filme brasileiro

Bacurau vence prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Munique

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou

Publicado em 

09 jul 2019 às 11:41

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 11:41

Bacurau vence prêmio de melhor filme na competição internacional de Munique Crédito: Reprodução/Instagram @kmendoncafilho
O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37º Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition.
Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.
> Cannes seleciona filme de Kleber Mendonça Filho e outros três
No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no
Festival de Gramado
, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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