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MÚSICA

Backstreet Boys não esperavam indicação ao Grammy após 17 anos

Canção 'Dont' Go Breaking My Heart' foi indicada na categoria de melhor performance em grupo ou dupla

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 21:13

Publicado em 

29 jan 2019 às 21:13
26/12/2018 - A boyband Backstreet Boys Crédito: Instagram/@backstreetboys
Quase 17 anos após sua última indicação ao Grammy, os Backstreet Boys voltaram a concorrer ao prêmio musical com a música Don't Go Breaking My Heart, lançada em 2018. Seus integrantes, porém, revelaram ter sido pegos de surpresa.
"Não esperávamos por isso", revelou Nick Carter em entrevista ao Live with Kelly and Ryan na última segunda-feira, 28. Kevin Richardson também definiu a indicação como "abençoada".
Esta é a oitava indicação que o grupo recebe ao prêmio. A última havia sido conquistada no Grammy 2001, cuja cerimônica foi realizada há 17 anos, em 2002, com a música Shape of My Heart. Show Me the Meaning of Being Lonely e I Want It That Way, além do álbum Millenium, também já haviam rendido indicações.
Em 1999, os Backstreet Boys concorreram na categoria de melhores novos artistas com Andrea Bocelli, Dixie Chicks, Natalie Imbruglia e Lauryn Hill, a vencedora.
Confira a lista completa de músicas indicadas ao Grammy de melhor performance em grupo ou dupla em 2019:
Fall In Line - Christina Aguilera e Demi Lovato
Don't Go Breaking My Heart - Backstreet Boys
'S Wonderful - Tony Bennett e Diana Krall
Girls Like You - Maroon 5 e Cardi B
Say Something - Justin Timberlake e Chris Stapleton
The Middle - Zedd, Maren Morris e Grey
Ouça Don't Go Breaking My Heart, música dos Backstreet Boys indicada ao Grammy:

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