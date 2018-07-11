Autora do livro 'O Diabo veste Prada' revela o que não gostou no filme

Apesar de dizer que, no geral, gostou muito da adaptação para o cinema do livro "O Diabo veste Prada", a autora do livro, Lauren Weisenberger revelou que o comportamento da personagem Miranda Priesley a incomodou um pouco.
"Eu amo o filme, é muito bom. Mas não gosto do fato de terem humanizado a Miranda como fizeram. Eu entendo que Meryl Streep (atriz que interpreta a editora de moda "megera") queria mostrar um personagem multidimensional, porque ela é a melhor atriz que conhecemos, mas acho difícil imaginar Miranda choraminguando num quarto de hotel ou fazendo confidências ao Andy (namorado da funcionária Andrea, interpretada por Anne Hathaway). Eu pensei: 'Miranda chorando?' Não acredito", disse Lauren à edição britânica da revista "Cosmopolitan". "Funcionou perfeitamente para o filme, mas acho que no livro era melhor sem isso. Entendo que os meios são diferentes".
Neste mês, a autora está lançando uma nova obra, chamada "The Wives", que mostra a vida de Emily Charlton (interpretada no cinema por Emily Blunt) longe da revista fictícia "Runway Magazine". Ela se casou, saiu da publicação e, na história, trabalha agora como uma agente de celebridades.