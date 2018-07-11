Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Objeções

Autora do livro 'O Diabo veste Prada' revela o que não gostou no filme

Lauren Weisenberger tem objeções ao comportamento de Miranda Prisley no longa

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 15:08
Anne Hathaway e Meryl Streep, em ação em "O Diabo veste Prada" Crédito: Divulgação
Apesar de dizer que, no geral, gostou muito da adaptação para o cinema do livro "O Diabo veste Prada", a autora do livro, Lauren Weisenberger revelou que o comportamento da personagem Miranda Priesley a incomodou um pouco.
"Eu amo o filme, é muito bom. Mas não gosto do fato de terem humanizado a Miranda como fizeram. Eu entendo que Meryl Streep (atriz que interpreta a editora de moda "megera") queria mostrar um personagem multidimensional, porque ela é a melhor atriz que conhecemos, mas acho difícil imaginar Miranda choraminguando num quarto de hotel ou fazendo confidências ao Andy (namorado da funcionária Andrea, interpretada por Anne Hathaway). Eu pensei: 'Miranda chorando?' Não acredito", disse Lauren à edição britânica da revista "Cosmopolitan". "Funcionou perfeitamente para o filme, mas acho que no livro era melhor sem isso. Entendo que os meios são diferentes".
Neste mês, a autora está lançando uma nova obra, chamada "The Wives", que mostra a vida de Emily Charlton (interpretada no cinema por Emily Blunt) longe da revista fictícia "Runway Magazine". Ela se casou, saiu da publicação e, na história, trabalha agora como uma agente de celebridades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados