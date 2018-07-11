Autora do livro 'O Diabo veste Prada' revela o que não gostou no filme

Apesar de dizer que, no geral, gostou muito da adaptação para o cinema do livro "O Diabo veste Prada", a autora do livro, Lauren Weisenberger revelou que o comportamento da personagem Miranda Priesley a incomodou um pouco.

"Eu amo o filme, é muito bom. Mas não gosto do fato de terem humanizado a Miranda como fizeram. Eu entendo que Meryl Streep (atriz que interpreta a editora de moda "megera") queria mostrar um personagem multidimensional, porque ela é a melhor atriz que conhecemos, mas acho difícil imaginar Miranda choraminguando num quarto de hotel ou fazendo confidências ao Andy (namorado da funcionária Andrea, interpretada por Anne Hathaway). Eu pensei: 'Miranda chorando?' Não acredito", disse Lauren à edição britânica da revista "Cosmopolitan". "Funcionou perfeitamente para o filme, mas acho que no livro era melhor sem isso. Entendo que os meios são diferentes".