Austin Butler será Elvis Presley em filme sobre cantor

O ator Austin Butler Crédito: Theo Wargo/Reprodução/Instagram @austinbutler

música mundial foi revelada. Depois de muitos sites especularem quem estaria no elenco da cinebiografia de Elvis Presley e muitos nomes rodarem as manchetes em diversos sites e jornais, o ator que viverá uma das maiores lendas damundial foi revelada.

Em informações divulgadas pela revista Variety e posteriormente confirmadas pelas redes sociais dos envolvidos, o ator Austin Butler, 27, dará vida à Elvis Presley no longa-metragem dirigido pelo cineasta Baz Lurmann, de filmes como "O Grande Gatsby" (2013) e "Moulin Rouge" (2001).

Segundo o que o diretor contou à reportagem da revista americana, foram feitos diversos testes tanto de performance quanto de atuação no final do mês de junho para ele conseguir bater o martelo sobre quem daria vida ao músico nas telonas.

Lurmann contou que buscou um ator que pudesse interpretar a grandiosidade tanto interna quanto externa do músico. "Eu sabia que não poderia fazer esse filme se o elenco não estivesse absolutamente certo, e nós procuramos por um ator com a habilidade de evocar o singular movimento natural e as qualidades vocais dessa estrela inigualável, mas também a vulnerabilidade interior do filme artista".

Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson e o músico Além de Butler, outros atores conhecidos também estiveram no páreo para viver esse personagem, tais comoe o músico Harry Styles