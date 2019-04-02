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Ator de 'How to Get Away with Murder' atua em filme de Lázaro Ramos

Alfred Enoch está gravando Medida Provisória no Brasil

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:47

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:47
02/04/2019 - Alfred Enoch veio ao Brasil para gravar filme dirigido por Lázaro Ramos Crédito: Instagram/@marianaxavieroficial
Alfred Enoch, conhecido por sua participação na saga Harry Potter e na série How to Get Away with Murder, está em solo brasileiro para uma grande novidade. O ator será protagonista do filme Medida Provisória, primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos.
Enoch possui dupla nacionalidade e é fluente em português, já que sua mãe é brasileira e seu pai é britânico.
"Ele já está há um mês aqui conosco se preparando para as filmagens. Já não é mais segredo e trago essa surpresa pra vocês. Só posso dizer que tem sido um prazer contar com este ator tão talentoso e dedicado", escreveu Lázaro no Instagram.
Por telefone, a assessoria de Lázaro Ramos confirmou ao E+ o envolvimento de Alfred Enoch no filme de ficção, que encontra-se nas fases iniciais das gravações. Além dele, o cantor Seu Jorge, a atriz Mariana Xavier e Taís Araújo, mulher de Lázaro, também farão parte de Medida Provisória.

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