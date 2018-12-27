Astrologia: roupa preta, vinho tinto e açafrão para réveillon 2019

Inspiração de look preto para réveillon 2019 Crédito: Site Luiza Sobral/Reprodução

Definitivamente 2018 foi um ano que pesou na história, mas ainda é tempo de tentar fazer um 2019 diferente. A astrologia, que é ciência, já deu o tom de como deve ser a produção para a virada: cores mais escuras de azul e preto. Além disso, o brinde da meia-noite com espumante deve ser substituído pelo vinho tinto e o tempero da ceia deve ser à base de açafrão.

O que a astrologia diz que é bom para a recepção do ano novo vai contra o que muita gente leva como tradição para a data, como o hábito de vestir cores claras. "Mas todo mundo quer um ano diferente fazendo tudo igual na virada", dispara o astrólogo Yov Gláucio Costhae, justificando que apostar em algo diferente para receber 2019 pode ser uma boa ideia. "Não precisa estar todo vestido de preto ou azul escuro. Pode ser uma peça só ou um acessório, que vai completar o visual", destaca.

Segundo Yov, que também é tarólogo e terapeuta, cada ano possui planetas que vão ficar mais em evidência e são eles que definem as melhores cores de roupa e acessórios para passar a noite do dia 31. Esses astros são considerados os que serão os mais fortes no céu do ano em que são eleitos. "Em 2019, o azul escuro representa Júpiter e o preto faz alusão a Saturno. Esses tons dão ideia de expansão na astrologia", completa.

Inspiração de look com azul cobalto para réveillon 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @scusioficial

E a astrologia ainda vai além do look nas projeções de itens que devem ser adotados na virada. Também por conta dos planetas Júpiter e Saturno, o brinde com o tradicional espumante deve ser feito com vinho tinto - mesma bebida que deve ser servida durante a ceia -, em alusão a Saturno. "E, para a comida, o melhor tempero a ser usado é o açafrão, porque tem a ver com Júpiter", esclarece.

LIVING CORAL

A Pantone - instituição de moda italiana - elegeu o Living Coral como a cor do ano para 2019. Todo ano a empresa destaca um tom da própria paleta como o que irá reger as criações fashion e a tonalidade alaranjada, até por ser considerada "a cara do verão", pode cair na graça do brasileiro na hora de escolher o look, como aponta a consultora de imagem e estilo Iara Quaresma.

Sugestão de roupa Living Coral para o réveillon Crédito: Reprodução/Instagram

"Particularmente não sou muito fã de preto, mas a Living Coral foi recebida com muitos elogios", revela, sugerindo que combinações são bem-vindas nesse caso. "Outra sugestão de combinação é o amarelo, que é uma cor solar para iluminar e representa inspiração, dinamismo e estimula na gente sentimentos de alegria e bom humor", defende.

Sugestão de maquiagem Living Coral para o réveillon Crédito: Reprodução/Instagram

Iara afirma que a maquiagem e o penteado não precisam diretamente serem influenciados por essas tonalidades, mas sim com o subtom da pele de cada um. "Pessoas 'quentes' devem optar por batom, blush e sombras alaranjadas para este réveillon. Pessoas com subtom 'frio' podem apostar na maquiagem com o fundo rosa", pondera. A consultora sugere que sejam usados coques ou tranças despojadas. "O 'desarrumado de propósito' está sempre em alta para esse tipo de festividade", diz, concluindo: "Nada de querer nada estruturado e pesado. O naturalmente bonito é sempre mais interessante".

Sugestão de roupa Living Coral para o réveillon Crédito: Reprodução/Instagram

USAR VERMELHO NO RÉVEILLON 2019 É BOM?

2019 vai começar em uma terça-feira. Algumas pessoas têm levantado boatos de que, por esse motivo, usar vermelho na virada é a grande tendência da vez. No entanto, segundo Yov Gláucio, isso só tem a ver com crença e não ciência. "As pessoas associam a terça-feira como o dia de Marte, que pertence à energia do fogo. Por isso falam que usar vermelho é o melhor, mas isso não procede", relata.