Artistas e pesquisadores do ES escolhem o hino da quarentena

Amaro Lima, André Prando, Gabriela Brown elegeram músicas das décadas de 1970 e 1980 para compor a lista de hinos Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

Em uma das 14 definições de clássico formuladas por Italo Calvino no famoso ensaio Por que ler o clássicos, o escritor italiano aponta que é uma obra que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Assim, pelo poder investido na arte, cada releitura de um livro, cada nova audição de uma música, guarda uma surpresa e muito espaço para outras interpretações.

Nestes tempos de pandemia, os brasileiros têm redescoberto canções antigas que, como clássicos que são, se encaixam à perfeição com o atual momento. Elas têm ajudado a traduzir o misto de sentimentos destes dias, como saudade, angústia e incerteza, mas também luta e resistência.

É o caso de Menina, Amanhã de Manhã, de Tom Zé, que embalou o episódio Leveza, em maio, do programa Greg News, comandado pelo humorista Gregório Duvivier na HBO Brasil. Lançada em 1972, em pleno governo Médici, a música originalmente denunciava a opressão da ditadura militar no país.

Agora, versos como Menina, amanhã de manhã/ Quando a gente acordar/ Quero te dizer que a felicidade vai/ Desabar sobre os homens, vai têm sua força restaurada. Assim como o amanhã vai ser outro dia, do marco da canção de protesto Apesar de Você (1970), de Chico Buarque, que virou até mote de propaganda de self-service em Jardim da Penha, Vitória.

Os exemplos de clássicos que ganharam novo verniz nestes últimos meses são abundantes. Por isso, o Divirta-se ouviu artistas e pesquisadores do Espírito Santo para saber qual é, na opinião deles, o hino da quarentena. Na trilha sonora montada por eles, o baú de pérolas do cancioneiro nacional mistura-se a faixas atuais, produzidas durante o período de isolamento.

O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, autor de livros como A MPB de Conversa em Conversa (2007) e Crônicas Musicais e Recortes de Jornal (2015), também resgatou da década de 1970 uma faixa que tem muito a dizer sobre estes novos tempos: O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas e Claudio Roberto, lançada precisamente em 1977.

Na faixa, o Maluco Beleza descreve um sonho em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Empregado e patrão, dona de casa e padeiro, guarda e ladrão, professor e aluno, ninguém pôs os pés na rua.

Mais de 40 anos depois, esse clássico de Raulzito ganha tintas premonitórias ao narrar um hipotético cenário da humanidade que, de fato, ocorreu  ou pelo menos deveria ter ocorrido não fossem os negacionistas  devido ao impacto da pandemia do coronavírus, comenta Santos Neves.

José Roberto Santos Neves elege canções de Raul Seixas por retratarem bem o cenário atual Crédito: Guilherme Santos Neves Neto

Da mesmo ano da música de Tom Zé, a cantora Gabriela Brown garimpa não uma faixa, mas um álbum inteiro que, em sua opinião, estabelece um novo diálogo com estes dias de pandemia. Trata-se de Acabou Chorare dos Novos Baianos, disco repleto de clássicos e que, não à toa, é considerado pela crítica um dos mais emblemáticos do cancioneiro nacional. A dica da artista funciona também como uma homenagem a Moraes Moreira, um dos integrantes, que faleceu em abril deste ano de infarto.

A mistura de rock, samba, MPB e baião que saiu da usina do grupo foi um sopro de transgressão e alegria em pleno regime militar e exprimia, com alto-astral, que outro Brasil era possível. Em meio ao desassossego causado pelo novo coronavírus, o disco continua sendo um oásis musical.

É trilha sonora da quarentena, para mim, pelo valor artístico e histórico que carrega, pelo tempero brasileiro e pela calmaria. Ninguém pode sair de casa agora, o país está um caos, é notícia horrível todo dia. Acabou Chorare mostra como a música salva, avalia Gabriela, que lançou seu álbum de estreia, Zeugma, no ano passado, também uma obra que, na esteira do caminho aberto pelos Novos Baianos, é um caldeirão de estéticas e referências.

ROCK

Saltemos agora da MPB dos anos 1970 para o rock brasuca dos anos 1980 e 1990. É desse período que Amaro Lima resgata duas pepitas: Perplexo (Não penso mais no futuro/ É tudo imprevisível/ Posso morrer de vergonha/ Mas eu ainda estou vivo), dos Paralamas do Sucesso, que migra com exatidão do cenário de inflação galopante do governo Sarney para o atual panorama de doença desenfreada; e O Teatro dos Vampiros (Vamos sair mas não temos mais dinheiro/ Os meus amigos todos estão procurando emprego), do álbum V, da Legião Urbana.

Letras de protesto, no Brasil, nunca ficam datadas. Quando têm cunho político, então, elas mantêm a pertinência mesmo 30, 40 anos depois, porque a situação está sempre nessa turbulência, avalia o cantor, que viu uma de suas próprias músicas, Dia Clarinho, de seu segundo disco de carreira, Moborama (2009), também ganhar o posto de hino da quarentena.

O alerta veio de um amigo do músico. Ele mandou um recado para agradecer, disse que a música conforta. Achei tão bacana que resolvi disponibilizar a faixa, que não estava em nenhuma plataforma digital, no YouTube, conta. A canção, que traz versos como preciso dormir para sonhar/ preciso do amor pra recomeçar/ preciso ter calma e fé na mente/ preciso ter alma pra seguir em frente, chega aos serviços de streaming no próximo dia 24.

Há quem resgate músicas pelo conforto, há quem se conecte com o clima de decepção, infelizmente presente nestes dias. É o caso de Tamy, que também recorreu ao rock nacional. Ela cita Ideologia (1988), de Cazuza, dos famosos versos meu partido é um coração partido. Temos cantado muito ultimamente. Que tristeza. Estamos partidos e desamparados, conta a cantora, que acaba de lançar Essa Vida que Não Para, parceira com o músico Jahfa.

ESTALO

Provando que clássicos sempre guardam surpresas, André Prando teve uma revelação com um disco que é seu velho conhecido. Foi ouvindo Coração Selvagem, de Belchior, durante o isolamento em casa, que o músico teve o estalo de que Clamor no Deserto, composta pelo artista cearense em 1977, conversava diretamente com o atual momento, numa corda-bamba entre aflição e esperança. Quem ouve versos como um novo momento precisa chegar/ eu sei que é difícil começar tudo de novo/ mas eu quero tentar não tem dúvida do diálogo certeiro.

O insight levou Prando a finalizar duas músicas que estavam em processo de composição e, ao lado de uma versão da música de Belchior, nasceu o EP Calmas Canções do Apocalipse, disponível em streaming. Sem estúdio em casa, o artista capixaba abraçou a estética lo-fi no disco, que traz participações à distância na faixas Gatinho na Internet e Dharma. Esta última, parceria com Luiz Gabriel Lopes, mineiro integrante da banda Rosa Neon, foi a primeira a entrar no repertório.Traz um bom sentimento de que as coisas que estamos passando serão, de alguma forma, aprendizado para nós e que ficaremos bem, completa.