Artistas capixabas reúnem paisagens do ES em exposição, em Viana Crédito: Secom Viana/Divulgação

Até o próximo dia 23 de setembro, 30 obras de arte que ilustram as belezas do Espírito Santo estão expostas para visitação na Galeria de Arte Casarão, em Viana. Lá, artistas do Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Estado (Sindiappes) prepararam paisagens e iconografias para turistas e capixabas conhecerem mais da cultura que é produzida em solo Espírito-santense. Do Convento da Penha à moqueca capixaba, passando pelo congo, as obras mostram justamente parte do que só o Espírito Santo tem.

De acordo com o presidente do Sindiappes, Celso Adolfo, a ideia é atingir, primeiro, o público local. "É claro que queremos que os turistas apreciem, também. A escolha de Viana foi até um pouco por isso, pelo fluxo de gente que passa pela cidade. No entanto, nós acreditamos que o capixaba precisa conhecer mais da própria terra", comenta. A exposição é inédita e todas as obras são de artistas do Estado.

"Com a exposição, nossa expectativa é que as pessoas vejam a importância que a cultura capixaba tem no cenário nacional. O congo, por exemplo, é referência daqui. Por isso, as inspirações dos artistas também passam de Norte a Sul do Espírito Santo", detalha. Celso aponta que essa proximidade com a arte, para quem a vê, pode até gerar mais intimidade. "Quando nós vemos algo com o qual estamos familiarizados, é mais fácil a gente 'tomar gosto' por aquilo", explica.

DIVULGAÇÃO TEM QUE SER PERMANENTE

Para o presidente do sindicato, não é nem que falte acesso à cultura para os jovens no Estado. Mas é que esse trabalho não é feito de ciclos, então, por isso, não pode ser interrompido. "Não acho que falte, mas é algo que tem que ser feito constantemente, porque a arte é constante... Ainda mais em um mundo globalizado como o que vivemos hoje", defende. Celso ainda destaca que a iniciativa, além de divulgar a cultura daqui, partiu para comemorar os 156 anos de emancipação política de Viana, data comemorada na última segunda-feira (23) - dia em que foi aberta a exposição.

Artistas capixabas reúnem paisagens do ES em exposição, em Viana Crédito: Secom Viana/Divulgação

ARTISTA PREMIADA NA POLÔNIA EXPÕE

Já conhecida no cenário mundial e referência da arte naïf no Brasil, a artista Angela Gomes está na exposição com um quadro. A obra ilustra a baía de Vitória. Em julho deste ano, a capixaba recebeu um prêmio inédito chamado SZYB WILSON durante a Art Naïf Festiwal, que acontece em Katowice, na Polônia.

A condecoração veio a partir de voto popular após a capixaba ter levado sua arte para o mesmo evento em 2017. Esta foi a primeira vez que um artista da América Latina recebeu uma premiação no evento.

SERVIÇO

Exposição "Paisagens e Iconografias Capixabas"

Onde: Galeria de Arte Casarão (R. Getúlio Vargas, 37, Centro de Viana)

Quando: do dia 23 de julho ao dia 23 de setembro; abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

Ingressos: entrada franca