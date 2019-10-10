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Exposição

Artista visual Lando abre exposição que destaca a própria sombra

Exposição "Sombras", de Orlando da Rosa Farya, o Lando, traz 15 fotografias com a projeção da sombra do artista em superfícies

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 08:04

Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

10 out 2019 às 08:04
A exposição "Sombra" explora um caráter positivo da sombra Crédito: Lando
O processo mecânico da gravação de imagens pela fotografia consiste na captura da luz por uma superfície sensível. Ou seja, não existe fotos sem a presença de iluminação. A própria palavra “fotografia” atesta isto, já que ela significa, em sua raiz no grego, “desenhar com a luz e contraste”.
E é o destaque da oposição da luz que a exposição “Sombras” realça. A mostra do artista visual Orlando da Rosa Farya, o Lando, apresenta 15 autorretratos com projeções da própria sombra de Lando em superfícies, causando um impacto plástico e até mesmo humorístico.
Em entrevista para A GAZETA, Lando conta que essas imagens são o resultado de pesquisas. “Me interessou e eu comecei a estudar toda a Mitologia da sombra e também em outras áreas do conhecimento, como ciências sociais e literatura”, conta.
Há na Mitologia grega uma passagem que a pintura teria surgido do fato de o homem começar a delimitar o contorno de sua sombra. Uma mulher, ao se despedir de seu marido que partiria para uma viagem, resolveu gravar com um carvão a imagem do amado a partir da projeção da sombra dele na parede.
Coincidentemente assim também começou Lando a usar a sombra como elemento artístico. Com sete anos, o futuro artista se divertia representando a imagem de sua família num quadro negro. Bastante tempo depois, ele começou a ter a percepção da possibilidade do uso da sombra como elemento poético.
"Eu saio para fazer museologia, viajo. Eu paro para perceber as variedades das tonalidade da sombra, como é que ela vai se intensificando conforme a hora do dia, como vai passando, como vai perdendo densidade, as colorações que ela assume conforme a angulação de sol. É um procedimento lúdico."
Lando - Artista
O artista, que não se considera um fotógrafo, conta que, apesar de saber do caráter negativo carregado pela sombra no Ocidente, a ideia da exposição é de ter uma outra abordagem. “Me interessa mais esse aspecto evanescente da sombra, que é um caráter valorizado pelos orientais. Existe um elogio da sombra no Oriente”, pondera Lando. Ele ainda lembra do atributo identitário, já que a sombra é como um duplo do corpo.
A exposição, que estará aberta para visitas a partir desta quinta-feira (10), marca a primeira exposição individual de Lando no Estado após nove anos. “Sombras” fica em cartaz até o dia 8 de novembro na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, e tem entrada gratuita.

SOMBRA

  • Fotografias do artista plástico Lando
  • Quando: 9 de outubro de 2019, quarta, a partir das 19h.
  • Onde: Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória.
  • Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.  Até 8 de novembro de 2019
  • Entrada franca
  • Informações: (27) 3024-0307.

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