Apostando na mistura de sons, Villa Mix Vitória terá de Ivete a Jetlag

O Villa Mix Vitória promete lotar o Pavilhão de Carapina, na Serra, no dia 13 de abril. A expectativa da produtora é levar 30 mil pessoas para o espaço. Para isso, a coordenação de atrações aposta na mistura de gêneros e retorno de antigos titulares do selo ao Estado para não deixar nenhum visitante parado.
Em 2019, além de nomes tradicionais como Jorge e Mateus e Gusttavo Lima, foram chamados Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e o duo Jetlag, que recentemente lançou música com Anitta. A baiana retorna ao Pavilhão depois de quatro anos sem se apresentar no local.
Já Gusttavo Lima, volta a fazer parte da edição capixaba do evento depois de cinco anos. Até por isso, a mistura de ritmos é que promete ser um diferencial do Villa Mix Vitória 2019.
Além do time completo de artistas, o evento terá estrutura diferenciada, com um novo formato de palco e setores. Os ingressos já estão à venda, partindo de R$ 50.
SERVIÇO
Villa Mix Festival Vitória
Atrações: Jorge e Mateus, Gusttavo Lim,a Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e Jetlag
Local: Pavilhão de Carapina (Avenida Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)
Data: 13 de abril de 2019 (sábado)
Ingressos: R$ 50 (meia-entrada, pista, 1º lote); R$ 100 (inteira, pista, 1º lote); R$ 100 (meia-entrada, área vip, 1º lote); R$ 200 (inteira, área vip, 1º lote); R$ 220 (open bar, 3º lote); R$ 400 (backstage, 3º lote) - Vendas por meio do TicMix.com.br ou nos pontos de venda (Baggagio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Vila Velha), Country Ville (Laranjeiras e Campo Grande), Mundo do iPhone (shopping Mestre Álvaro), Stronda’s (Cachoeiro de Itapemirim), Acqua (Guarapari), Celular.com (Colatina), Al Jarreau Jeans (Linhares), Hot Line (São Mateus e Jaguaré) e Kelly Modas (Aracruz).
Mais informações: (27) 3371-4833