Após ter obra censurada, artista faz exposição erótica em Vitória

Caio Cruz Crédito: Divulgação/Caio Cruz

Apesar de representar um episódio obscuro na vida de um artista, ter uma obra censurada, para Caio Cruz, de 24 anos, deu inspiração para uma nova exposição. "Pinturas Proibidas", como está sendo chamada, traz os conceitos de nu artístico e arte erótica para diferenciar, para a população, o que é pornografia do que não é. A mostra, que ficará sediada em uma galeria particular de Vitória, terá classificação indicativa de 16 anos.

"Depois da polêmica, minha obra, que foi censurada durante uma ação em um hospital da Serra, voltou para a galeria em que estava e, quando acabou a exposição, eu comecei a me empenhar nessas novas obras", detalha ele, que terá a nova exposição aberta no próximo dia 11, às 19h. Caio explica que as cerca de 15 pinturas vão mostrar o que é arte erótica e nu artístico para o público. "Existe um abismo entre uma coisa e outra e existe um abismo entre isso tudo e pornografia", defende. , detalha ele, que terá a nova exposição aberta no próximo dia 11, às 19h. Caio explica que as cerca de 15 pinturas vão mostrar o que é arte erótica e nu artístico para o público. "Existe um abismo entre uma coisa e outra e existe um abismo entre isso tudo e pornografia", defende.

Ele destaca que muitas pessoas não vão às galerias e não cultivam o hábito de frequentar exposições de arte. Por esse motivo, avalia que a arte acaba sendo desvalorizada no País e que muita gente não entende a mensagem que determinada obra quer transmitir. "E eu acredito que essas pessoas também não entendem o perigo que é uma lei como à que foi proposta no Estado e teve o veto do governador", ironiza.

Para o artista, as obras precisam de maturidade de quem as vê para que sejam corretamente entendidas. "Meus alunos de 13 anos entenderiam meu trabalho, mas tem adulto que não entende. Por aí, você vê que a questão não é idade. É educação, formação e maturidade mesmo. Sempre digo que, se você acha que tem maturidade para ver uma obra, vá prestigiar o artista. Caso contrário... É melhor não ir", exclama.

Minha missão como artista é mostrar para as pessoas o que elas não querem ver. Minhas obras sempre falam de algo polêmico Caio Cruz, artista

Caio revela ainda que, mesmo sem estar aprovada a lei que prevê censura às obras consideradas com teor pornográfico, ele teve dificuldade de encontrar uma galeria pública que pudesse sediar a nova exposição. "Por isso, até decidi fazer em um local privado. Isso também evita maiores complicações", diz, se referindo timidamente ao episódio da censura de sua obra.

O QUE É ARTE ERÓTICA?

"Qualquer foto, pintura ou obras literárias que envolvam teor sexual explícito", como define o artista. Entretanto, essa obra tem que ter um conceito artístico por trás. De acordo com ele, algumas exposições de arte erótica têm até classificação indicativa para que o espectador tome ciência do conteúdo que ela possa vir a exibir. "Na minha exposição, por exemplo, achamos por bem indicar 16 anos como idade mínima. Menores que essa faixa só vão poder entrar acompanhados dos pais ou responsáveis", frisa.

Além da arte erótica, a exposição de Caio também contará com o nu artístico. "As pessoas ligam o nu à pornografia, mas isso é completamente diferente", afirma. As obras do artista, segundo ele mesmo, fogem dos padrões estéticos tradicionais. Ele avalia que o próprio trabalho serve para defender minorias e informar o público.

"Minha missão como artista é mostrar para as pessoas o que elas não querem ver. Minhas obras sempre falam de algo polêmico: depressão, crianças que foram abusadas, gordofobia, homofobia... Sempre vou tratar desse tipo de assunto. Fazer o público respeitar isso. As pessoas que me acompanham já sabem", revela ele, que sempre crê que o próprio trabalho vai, de alguma forma, chocar positiva ou negativamente a sociedade.

SERVIÇO

Exposição "Pinturas Proibidas"

Quando: Sexta-feira, 11 de maio

Onde: Galeria Artes e Molduras (Avenida Maruípe, 935, Vitória)