Após sucesso de 'Amor Falso', Aldair Playboy quer popularizar seu ritmo

04/02/2019 - Aldair Playboy Crédito: Divulgação

Há cerca de dez meses, o cantor Aldair Playboy, 22, viu sua vida mudar com a música "Amor Falso", um dos hits mais tocados nas plataformas digitais em 2018. Agora, ele promete mostrar aos fãs a transformação que esse repentino sucesso trouxe ao seu trabalho.

"Mudou um pouquinho. Na verdade, mudou muito", afirma o paraibano, que aponta novidade tanto no som, quanto em seus objetivos. "Hoje a gente está com pensamento maior, pensamento grande, querendo crescer. Eu usava DJ, agora estou usando uma banda, com teclado, baterista, baixo. Isso deixa o som mais bacana", avalia.

O resultado pode ser visto no clipe de "Pode Me Bloquear" e nas três faixas do novo EP, lançadas no último dia 19. Apesar das mudanças, Playboy, que já gravou funk proibidão no início de carreira, mantém nesse álbum a temática romântica que o destacou, assim como seu ritmo, que ele diz misturar forró, sertanejo, funk e arrocha.

O paraibano, que já foi gesseiro, pedreiro e auxiliar de lava-rápido, diz que os projetos não param por aí. Depois de gravar "Amor Falso" com Wesley Safadão, um de seus maiores ídolos, sonha com uma possível parceria com Rodriguinho, ex-Travessos, e em tornar mais popular seu estilo.

"Meu sonho é crescer, ser uma pessoa mais reconhecida e que meu ritmo seja mais conhecido, como já está sendo. É um estilo musical muito bacana, que me ajudou e está ajudando muita gente com talento em João Pessoa. Mas falo isso não só pelo pessoal da minha cidade. É muito gratificante ver outros artistas seguindo esse ritmo."

Cantando desde os 11 anos, Playboy chegou a fazer shows pelo cachê de R$ 7 no início da carreira e gravou seu primeiro disco com R$ 50. "Muita gente impõe dificuldade, diz que você não vai conseguir", afirma ele, que passou por alguns grupos antes de iniciar a carreira solo em 2015.