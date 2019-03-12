Após 'Bandersnatch', Netflix vai lançar mais filmes interativos

Cena de 'Black Mirror: Bandersnatch' Crédito: Reprodução/Youtube

Com a repercussão do filme Black Mirror: Bandersnatch, o vice-presidente da Netflix, Todd Yellin, afirmou nesta terça-feira, 12, durante evento de entretenimento em Mumbai, na Índia, que novas produções interativas vão chegar à plataforma até 2021.

"Estamos investindo nisso, e não vai ser necessariamente sobre ficção científica ou terror. Pode ser sobre uma comédia louca ou um romance em que o público possa escolher se uma pessoa sai com a outra", disse.

O executivo revelou, também, que a aposta da Netflix em

Bandersnatch

teve um alcance mundial muito grande, o que mostrou o interesse dos telespectadores em novos formatos cinematográficos.