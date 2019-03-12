Após 'Bandersnatch', Netflix vai lançar mais filmes interativos

Com a repercussão do filme Black Mirror: Bandersnatch, o vice-presidente da Netflix, Todd Yellin, afirmou nesta terça-feira, 12, durante evento de entretenimento em Mumbai, na Índia, que novas produções interativas vão chegar à plataforma até 2021.
"Estamos investindo nisso, e não vai ser necessariamente sobre ficção científica ou terror. Pode ser sobre uma comédia louca ou um romance em que o público possa escolher se uma pessoa sai com a outra", disse.
O executivo revelou, também, que a aposta da Netflix em
Bandersnatch
teve um alcance mundial muito grande, o que mostrou o interesse dos telespectadores em novos formatos cinematográficos.
A obra mostra a história de um adolescente que tenta criar um jogo de opções - assim como o filme - nos anos 1980, mas enfrenta dificuldades que o deixam com problemas psicológicos. Assim, cabe ao público ditar o que o jovem vai fazer durante uma hora e meia, podendo desvendar diversos caminhos - trágicos ou não.