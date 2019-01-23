Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Anitta lança cover de 'Thank U, Next' e nova versão de 'Veneno'

Novidade faz parte do Spotify Singles, do qual a cantora é a primeira brasileira a participar

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 16:11

Anitta é a primeira brasileira a participar do Spotify Singles Crédito: Alexandre Schneider/Netflix
Anitta lançou nesta quarta-feira, 23, uma nova versão de sua recente música "Veneno", gravada em espanhol, e um cover de "Thank U, Next", de Ariana Grande. As músicas foram gravadas nos estúdios do Spotify e fazem parte de um projeto da plataforma de streaming.
Mais de 250 artistas já gravaram versões exclusivas para o Spotify Singles e a cantora é a primeira brasileira a compor esse time. Passaram pelo projeto Shawn Mendes, Demi Lovato, Ed Sheeran, Elton John e Paul McCartney.
Nas novas versões das músicas, Anitta gravou apenas voz e violão, o que dá um ar diferentes às canções. No Instagram, ela compartilhou a novidade e disse que "amou" o convite. "Eu não paro de ouvir desde que gravei", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados