MÚSICA

Anitta anuncia cantores que estarão presentes em álbum 'Kisses'

Snoop Dogg, Caetano Veloso e Ludmilla são algumas das parcerias confirmadas pela cantora

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 16:31

01/04/2019 - Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg Crédito: Instagram / @ludmilla
A cantora Anitta apareceu ao lado de Snoop Dogg e Ludmilla em uma foto publicada pela funkeira neste domingo, 31. Eles estarão presentes no novo álbum de Anitta, Kisses, que contará com diversos outros artistas, anunciados no último sábado, 30, aniversário da cantora.
Além de Ludmilla e Snoop Dogg, Anitta anunciou que também contará com participações de Caetano Veloso, Becky G, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marsh, Alesso e Prince Royce em Kisses.
"Desceu da favela pro asfalto. Onda Diferente, 5 de abril", escreveu Ludmilla na legenda, indicando o nome da música da qual fará parte. A ideia de Anitta é lançar 10 novos clipes no mesmo dia na data do lançamento.

Tópicos Relacionados

anitta
Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

