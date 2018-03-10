'Aniquilação' é obra-prima da ficção científica moderna

Natalie Portman em "Aniquilação" Crédito: Paramount/Divulgação

Aniquilação, de Alex Garland (Ex-Machina), é um exemplo clássico de disputa entre estúdio e realizadores. Com o filme em mãos, a Paramount queria que Garland voltasse à sala de edição para torná-lo mais fácil e acessível. A sorte do cineasta é que o produtor Scott Rudin, que tinha o direito ao corte final do filme, ficou ao seu lado na disputa. O problema é que a Paramount, que esperava algo similar a A Chegada (2016), resolveu se vingar: lançou o filme nos cinemas somente nos EUA e vendeu os direitos para a Netflix no resto do mundo. A boa notícia é que o filme está disponível a partir de hoje no serviço de streaming; a má é que ele é uma experiência incrível que mereceria ser conferido na tela grande.

Adaptado da trilogia literária de Jeff VanderMeer, o roteiro conta a história de Lena (Natalie Portman), uma bióloga com um passado no exército. Após alguns acontecimentos (tudo aqui pode ser considerado spoiler), Lena se vê diante de um grande mistério: o brilho  uma redoma desconhecida que cresce sem parar, sem explicações, e de onde quase nenhum soldado saiu vivo. Como enviar soldados não estava resolvendo, o governo resolve tentar uma nova investida com a equipe de cientistas que Lena passa a integrar ao lado de Gina Rodriguez (Anya Thorensen), Thessa Thompson (Josie Radek) e Cass Sheppard (Tuva Novotny) e da Dra. Ventress (Jennifer Jason Leigh).

Quando a equipe entra na Área X (tudo dentro da redoma), encontra um cenário capaz de gerar terror e encanto. A fauna e a flora sofreram mutações e deram vida a um ecossistema próprio. O que mudou plantas e animais, porém, também transforma os seres humanos.

REFLEXOS

Filme mistura ação, suspense e filosofia Crédito: Paramount/Divulgação

Aniquilação, com sua mistura de suspense, ação e ficção científica, pode se revelar uma experiência única para cada espectador. O modo como cada uma das personagens lida com as situações ocorridas na Área X pode ser relacionado a diferentes etapas de uma depressão.

Quase nenhum de nós se suicida, mas quase todos nos autodestruímos. Nós bebemos, tomamos drogas, arruinamos empregos ou relacionamentos felizes... Não são decisões, são impulsos, diz uma das personagens em revelador diálogo. Aniquilação é certeiro ao mostrar a linha tênue que separa a depressão do suicídio. Em seu clímax, o filme de Alex Garland ainda é perfeito ao mostrar, ao fim, contra quem se luta e as consequências desses embates.

Aniquilação, em certos momentos, é o thriller de ação que Alien: Covenant poderia ter sido. Em outros, porém, brinca com a natureza humana e homenageia 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O resultado final é uma ficção científica brilhante, capaz de, assim como sua Área X, encantar e assustar  uma mistura de sonho e pesadelo do qual o espectador não vai se esquecer tão cedo.